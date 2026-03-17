18-letnia uczennica szkoły średniej i student bądź studentka w wieku 21-lat zmarli w wyniku pojawienia się ogniska zapalenia opon mózgowych w Canterbury w Anglii. Podejrzewa się, że rozprzestrzenianie choroby zaczęło się od imprez w jednym z klubów na początku marca. Dotychczas potwierdzono kilkanaście przypadków choroby, część zdiagnozowanych pacjentów trafiło do szpitala. Brytyjska ochrona zdrowia podaje bezpłatnie leki w ramach akcji profilaktycznej. O sprawie informuje BBC.

Osoby czekające w kolejce po lek w ramach akcji profilaktycznej w Canterbury (zdjęcie z poniedziałku 16 marca) / Gareth Fuller / PAP/PA

Ognisko zapalenia opon mózgowych w Anglii

Sprawa najprawdopodobniej miała swój początek w klubie Club Chemistry w angielskim Canterbury w dniach 5-7 marca. Jeden z potwierdzonych przypadków zapalenia opon mózgowych powiązano właśnie z tym miejscem. Właścicielka klubu Louise Jones-Roberts przekazała, że w tych dniach lokal odwiedziło ponad 2 tys. osób - przekazała stacja BBC. Club Chemistry został zamknięty do czasu przekazania szczegółowych wytycznych przez rządowe organy odpowiedzialne za zdrowie publiczne.

Choroba następnie zaczęła się rozprzestrzeniać. Pierwsze przypadki zdiagnozowano w minioną sobotę - przekazał dr Gayatri Amirthalingam z brytyjskiej rządowej agencji bezpieczeństwa zdrowia publicznego na antenie BBC Radio 5 Live. Od piątku do niedzieli zdiagnozowano zapalenie opon mózgowych u 13 osób w rejonie Canterbury. 11 pacjentów trafiło do szpitala.

Zmarły dwie młode osoby

Niestety, w wyniku pojawienia się ogniska zapalenia opon mózgowych w Canterbury, w niedzielę choroba pochłonęła życie dwóch osób. W poniedziałek udało się ustalić tożsamość zmarłych. To 18-letnia uczennica szkoły średniej oraz student bądź studentka w wieku 21-lat z miejscowego uniwersytetu.

Ponadto w poniedziałek trzy szkoły w hrabstwie Kent (w którym leży Canterbury) potwierdziły, że wśród ich uczniów zdiagnozowano przypadki zapalenia opon mózgowych. Brytyjska ochrona zdrowia przekazała we wtorek, że jest to typ choroby wywołany bakterią grupy B. Infekcje bakteryjne są rzadsze i groźniejsze - zwróciła uwagę stacja BBC.

Akcja profilaktyczna i zarzuty pod adresem ochrony zdrowia

Miejscowa ochrona zdrowia prowadzi akcję profilaktyczną. Dla osób, które były w Club Chemistry między 5 a 7 marca - a nie mają objawów zapalenia opon mózgowych - dostępne są darmowe leki. Jak opisała telewizja BBC, po preparaty ustawiały się długie kolejki. Tylko w poniedziałek rozdano ok. 1300 dawek.

Jednak miejscowi zarzucają ochronie zdrowia opieszałość - przekazał brytyjski nadawca publiczny. Ich zdaniem reakcja była opóźniona. Ochrona zdrowia odpiera jednak te zarzuty w rozmowie z BBC, mówiąc, że "miejscowe zespoły zadziałały bardzo, bardzo szybko".

Zapalenie opon mózgowych - czym jest, jakie ma objawy, jak się przenosi?

Zapalenie opon mózgowych to infekcja błon otaczających mózg i rdzeń kręgowy. Zachorować może każdy, ale z reguły występuje u dzieci, młodzieży i młodych dorosłych. Choroba może być groźna, jeśli nie trafi się szybko pod opiekę lekarzy.

Wśród objawów można wymienić m.in. gorączkę, wymioty, długotrwałe bóle głowy, bóle mięśni, sztywność karku, niedowłady czy zaburzenia świadomości, a także światłowstręt.

W zależności od odmiany choroby - wirusowej bądź bakteryjnej - zapalenie opon mózgowych może przenosić się drogą kropelkową, drogą pokarmową, a także poprzez bezpośredni kontakt z osobą chorą.