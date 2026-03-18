South Pars to nie tylko największe zakłady gazowe w Iranie, ale także jeden z najważniejszych obiektów tego typu na świecie. Złoże South Pars/North Dome, które Iran dzieli z Katarem, stanowi największe znane złoże gazu ziemnego na świecie. Od końca lat 90. XX wieku South Pars dostarcza około 70 proc. gazu ziemnego zużywanego przez Iran. W 2025 roku dzienna produkcja tego surowca osiągnęła rekordowy poziom 730 milionów metrów sześciennych.

Konsekwencje dla Iranu i światowego rynku gazu

Atak na rafinerię South Pars może mieć daleko idące skutki nie tylko dla samego Iranu, ale także dla globalnego rynku energii. Zniszczenie części infrastruktury gazowej w jednym z najważniejszych ośrodków wydobycia i przetwarzania gazu na świecie grozi poważnymi zakłóceniami w dostawach tego surowca. Dla Iranu taki cios może oznaczać poważne straty finansowe i problemy z zaopatrzeniem krajowego rynku.