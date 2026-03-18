W wyniku ataku rakietowego Izraela i USA na rafinerię South Pars w Bandar Kangan nad Zatoką Perską doszło do potężnego pożaru - poinformowała irańska państwowa telewizja. Te zakłady gazowe odpowiadają za około 70 proc. krajowego zużycia gazu w Iranie. Złoże, z którego zakłady czerpią surowiec, jest największym znanym złożem gazu ziemnego na świecie.

  • W środę doszło do pożaru w głównym irańskim zakładzie gazowym w Bandar Kangan.
  • Irańska telewizja państwowa informuje, że przyczyną był atak rakietowy ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela.
W środę w rafinerii South Pars, położonej w strategicznym porcie Bandar Kangan nad Zatoką Perską, wybuchł pożar. Według informacji przekazanych przez irańską telewizję państwową ogień został spowodowany atakiem rakietowym przeprowadzonym przez siły Stanów Zjednoczonych i Izraela. Zastępca gubernatora prowincji Buszehr potwierdził, że część zakładów została trafiona pociskami, a na miejsce natychmiast skierowano jednostki straży pożarnej.

South Pars to nie tylko największe zakłady gazowe w Iranie, ale także jeden z najważniejszych obiektów tego typu na świecie. Złoże South Pars/North Dome, które Iran dzieli z Katarem, stanowi największe znane złoże gazu ziemnego na świecie. Od końca lat 90. XX wieku South Pars dostarcza około 70 proc. gazu ziemnego zużywanego przez Iran. W 2025 roku dzienna produkcja tego surowca osiągnęła rekordowy poziom 730 milionów metrów sześciennych.

Konsekwencje dla Iranu i światowego rynku gazu

Atak na rafinerię South Pars może mieć daleko idące skutki nie tylko dla samego Iranu, ale także dla globalnego rynku energii. Zniszczenie części infrastruktury gazowej w jednym z najważniejszych ośrodków wydobycia i przetwarzania gazu na świecie grozi poważnymi zakłóceniami w dostawach tego surowca. Dla Iranu taki cios może oznaczać poważne straty finansowe i problemy z zaopatrzeniem krajowego rynku.

W czerwcu 2025 roku złoże South Pars było już celem izraelskiego ataku, który spowodował potężną eksplozję i pożar. Dzisiejszy incydent pokazuje, że infrastruktura energetyczna pozostaje jednym z głównych celów w tej wojnie, a jej zniszczenie może mieć katastrofalne skutki dla stabilności regionu.

Atak na rafinerię South Pars to kolejny rozdział w trwającym od lutego 2025 roku konflikcie zbrojnym pomiędzy Izraelem i Stanami Zjednoczonymi a Iranem. 28 lutego 2025 roku siły izraelskie i amerykańskie rozpoczęły serię nalotów na irańskie cele wojskowe i infrastrukturalne. W odpowiedzi Iran przeprowadził ataki na Izrael oraz amerykańskie bazy i obiekty cywilne w krajach Zatoki Perskiej.

