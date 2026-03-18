W wyniku ataku rakietowego Izraela i USA na rafinerię South Pars w Bandar Kangan nad Zatoką Perską doszło do potężnego pożaru - poinformowała irańska państwowa telewizja. Te zakłady gazowe odpowiadają za około 70 proc. krajowego zużycia gazu w Iranie. Złoże, z którego zakłady czerpią surowiec, jest największym znanym złożem gazu ziemnego na świecie.
- W środę doszło do pożaru w głównym irańskim zakładzie gazowym w Bandar Kangan.
- Irańska telewizja państwowa informuje, że przyczyną był atak rakietowy ze strony Stanów Zjednoczonych i Izraela.
W środę w rafinerii South Pars, położonej w strategicznym porcie Bandar Kangan nad Zatoką Perską, wybuchł pożar. Według informacji przekazanych przez irańską telewizję państwową ogień został spowodowany atakiem rakietowym przeprowadzonym przez siły Stanów Zjednoczonych i Izraela. Zastępca gubernatora prowincji Buszehr potwierdził, że część zakładów została trafiona pociskami, a na miejsce natychmiast skierowano jednostki straży pożarnej.