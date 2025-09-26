Korea Południowa oddała w piątek strzały ostrzegawcze w kierunku północnokoreańskiego statku handlowego, który przekroczył granicę morską na spornych wodach u zachodniego wybrzeża półwyspu. Statek się wycofał.

Do incydentu doszło na Morzu Żółtym. Na zdjęciu: Starek Marynarki Wojennej Korei Południowej. / Shutterstock

O sprawie poinformowało wojsko Korei Południowej. Według komunikatu, statek handlowy Korei Północnej przekroczył Północną Linię Graniczną (NLL - Northern Limit Line), która wyznacza granicą morską pomiędzy Koreami.

Do incydentu miało dojść na Morzu Żółtym około godz. 5 rano czasu lokalnego (w Polsce godz. 22:00 w czwartek).

Południowokoreańskie wojsko twierdzi, że statek "wtargnął" do NLL wczesnym rankiem, ale wycofał się po ostrzeżeniu - relacjonuje Reuters.

Wody wokół tzw. Północnej Linii Granicznej, wyznaczonej po wojnie koreańskiej w latach 1950-1953, były w przeszłości miejscem śmiertelnych starć morskich. Korea Północna nie uznaje tej linii za granicę.

Pyongyang jak dotąd nie skomentował tego incydentu.