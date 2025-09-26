​To był Fagot z 1982 roku, czyli radziecka wyrzutnia przeciwpancerna. Załadowana była ładunkiem ćwiczebnym. Znamy ustalenia prokuratury w sprawie znaleziska z okolic podwarszawskiego Józefowa. Dwa tygodnie temu przypadkowe osoby znalazły nad Wisłą ten niebezpieczny przedmiot.

Radziecka wyrzutnia przeciwpancerna znaleziono pod Warszawą (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, biegli pracujący na zlecenie prokuratury stwierdzili, że sprzęt nie stanowił zagrożenia, o ile "znajdowałby się w statycznym położeniu".

Nie mogło dojść do samoczynnego odpalenia, ale osoba postronna mogłaby uruchomić tę wyrzutnię.

W lufie był nabój pozbawiony ładunku wybuchowego, ale posiadający sprawne silniki, tzw. startowy i marszowy - do zainicjowania wystrzału oraz dalszego lotu pocisku o zasięgu 2 i pół kilometra. Jak obrazowo opisano, ten ćwiczebny nabój mógł na przykład przebić się przez blachę samochodu.

W jaki sposób ten sprzęt znalazł się nad Wisłą?

Jeszcze nie wiadomo, w jaki sposób sprzęt znalazł się nad Wisłą, a także do kogo mógł należeć. Ustalają to prokuratorzy wojskowi z warszawskiego Ursynowa.

Na granatniku nie znaleziono żadnych śladów daktyloskopijnych ani biologicznych. Trwa wnikliwa analiza monitoringu zabezpieczonego w okolicach drogi dojazdowej do miejsca, gdzie znaleziono wyrzutnię.