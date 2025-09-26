Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Aalborgu w Danii została w czwartek wieczorem zamknięta z powodu "podejrzanego drona". To już drugi taki incydent z rzędu - dzień wcześniej również wstrzymano ruch w tym porcie lotniczym po zauważeniu bezzałogowców.
Duńska policja poinformowała, że przestrzeń powietrzna nad Aalborgiem została zamknięta w czwartek o godz. 23:40 po tym, jak w rejonie lotniska zauważono "podejrzanego drona". Ostatecznie nie potwierdzono jednak, że rzeczywiście doszło do naruszenia bezpieczeństwa. Ruch lotniczy przywrócono godzinę później - w piątek o 00:35.
Według serwisu FlightRadar24, w wyniku incydentu odwołano lot SK1225 z Kopenhagi do Aalborga, a samolot KLM lecący do Aalborga zawrócił do Amsterdamu.