Seria zakłóceń w Danii

W środę lotnisko w Aalborgu również zostało zamknięte na kilka godzin z tego samego powodu. Z kolei w ubiegłym tygodniu ruch czasowo wstrzymano w Kopenhadze po tym, jak nad tamtejszym portem lotniczym zauważono drony.

Lotnisko w Aalborgu obsługuje zarówno loty cywilne, jak i wojskowe. Duński minister obrony Troels Lund Poulsen ocenił, że incydenty z dronami mogą mieć charakter "ataków hybrydowych", łączących taktykę wojskową z działaniami tajnymi. Celem jest wywoływanie strachu - podkreślił.

Na razie nie wiadomo, kto konkretnie stoi za działaniami. Duńskie władze nie zdecydowały jeszcze, czy powołać się na art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, który umożliwia konsultacje w ramach NATO w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa.