​Przestrzeń powietrzna nad lotniskiem w Aalborgu w Danii została w czwartek wieczorem zamknięta z powodu "podejrzanego drona". To już drugi taki incydent z rzędu - dzień wcześniej również wstrzymano ruch w tym porcie lotniczym po zauważeniu bezzałogowców.

Duńska policja poinformowała, że przestrzeń powietrzna nad Aalborgiem została zamknięta w czwartek o godz. 23:40 po tym, jak w rejonie lotniska zauważono "podejrzanego drona". Ostatecznie nie potwierdzono jednak, że rzeczywiście doszło do naruszenia bezpieczeństwa. Ruch lotniczy przywrócono godzinę później - w piątek o 00:35.

Według serwisu FlightRadar24, w wyniku incydentu odwołano lot SK1225 z Kopenhagi do Aalborga, a samolot KLM lecący do Aalborga zawrócił do Amsterdamu.

Seria zakłóceń w Danii

W środę lotnisko w Aalborgu również zostało zamknięte na kilka godzin z tego samego powodu. Z kolei w ubiegłym tygodniu ruch czasowo wstrzymano w Kopenhadze po tym, jak nad tamtejszym portem lotniczym zauważono drony.

Lotnisko w Aalborgu obsługuje zarówno loty cywilne, jak i wojskowe. Duński minister obrony Troels Lund Poulsen ocenił, że incydenty z dronami mogą mieć charakter "ataków hybrydowych", łączących taktykę wojskową z działaniami tajnymi. Celem jest wywoływanie strachu - podkreślił.

Na razie nie wiadomo, kto konkretnie stoi za działaniami. Duńskie władze nie zdecydowały jeszcze, czy powołać się na art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, który umożliwia konsultacje w ramach NATO w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa.