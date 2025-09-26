Posłowie zajmą się dzisiaj obywatelskim projektem ustawy o dwóch obowiązkowych godzinach religii lub etyki. Zakłada on także, że ocena z nich będzie umieszczana na świadectwie szkolnym, uwzględniana przy promocji do następnej klasy i wliczana do średniej ocen. Projekt przygotowało Stowarzyszenie Katechetów Świeckich.

Sejm w piątek rozpatrzy obywatelski projekt, który proponuje przywrócenie dwóch godzin religii lub etyki w tygodniu w szkołach.

Projekt zakłada obowiązkowe lekcje religii lub etyki w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z możliwością zmniejszenia wymiaru godzin tylko za zgodą biskupa lub władz wyznaniowych.

Oceny z religii lub etyki miałyby być wpisywane na świadectwo i wpływać na promocję do kolejnej klasy oraz średnią ocen.

Organizacja zajęć przewiduje grupy minimum 7-osobowe, a nauczyciele religii mogliby również prowadzić spotkania z rodzicami poza zebraniami.

Projekt przewiduje też możliwość umieszczania krzyży w szkołach i ustalenia wspólnych terminów rekolekcji dla różnych wyznań.

W ostatnim czasie Ministerstwo Edukacji skróciło wymiar godzin religii do jednej oraz zmieniło zasady oceniania i organizacji zajęć.

Obowiązkowe dwie godziny religii lub etyki w tygodniu

W piątek w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie obywatelskiego projektu o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy -

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich, które przygotowało projekt, proponuje, aby obowiązkowe były dwie godziny religii lub etyki w tygodniu. Wymiar mógłby być zmniejszony do jednej godziny tygodniowo jedynie za zgodą właściwego biskupa diecezjalnego Kościoła katolickiego oraz władz zwierzchnich właściwego Kościoła lub innego związku wyznaniowego.

Lekcje religii lub etyki miałyby być obowiązkowe w przedszkolach, szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół dla dorosłych. Rodzic lub pełnoletni uczeń musiałby do 10 lipca każdego roku złożyć oświadczenie o uczęszczaniu na religię zamiast na etykę lub odwrotnie. Uczeń mógłby też uczęszczać na oba zajęcia. Regulacje dotyczyłyby szkół publicznych, niepublicznych i prywatnych.

Ocena z religii wraca na świadectwo

Obywatelski projekt zakłada również, że ocena z religii lub etyki będzie umieszczana na świadectwie szkolnym, uwzględniana przy promocji do następnej klasy i wliczana do średniej ocen.

Za podstawę programową religii i podręczniki tak jak dzisiaj odpowiadałyby właściwe władze Kościołów i innych związków wyznaniowych.

Projekt zakłada, że szkoła organizowałyby naukę religii w grupie obejmującej uczniów danej klasy, jeżeli na naukę religii w danej klasie zgłosi się nie mniej niż siedmioro uczniów. Jeśli zgłosi się ich mniej z danej klasy, szkoła zorganizuje naukę religii w grupie międzyoddziałowej lub grupie międzyszkolnej lub w punkcie katechetycznym. Projekt ustawy dopuszcza łączenie uczniów, jednakże w grupie nie może ich być więcej niż 24.

Stowarzyszenie Katechetów Świeckich pozostawia dyrektorowi szkoły wolność wyboru wychowawcy klasy także spośród nauczycieli uczących religii. Ponadto nauczyciel religii mógłby organizować spotkania z rodzicami uczniów również poza wyznaczonymi przez szkołę zebraniami ogólnymi, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły termin i miejsce planowanego spotkania.

Wskazano, że w przypadku prowadzenia zajęć religii więcej niż jednego Kościoła lub innego związku wyznaniowego powinny one dążyć do ustalenia wspólnego terminu rekolekcji.

Projekt ustawy gwarantuje także możliwość umieszczania w pomieszczeniach szkolnych krzyży, powielając w tym zakresie przepisy rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizacji lekcji religii.

Lekcje religii. MEN wprowadziło zmiany

W ostatnim czasie MEN wprowadziło zmiany w organizacji lekcji religii i etyki. Pierwsze weszły w życie z początkiem poprzedniego roku szkolnego - 2024/2025. Od września zajęcia te mogą odbywać się w grupach międzyoddziałowych, a ocena z nich nie jest wliczana do średniej na świadectwie szkolnym.

Ostatnia zmiana weszła w życie od 1 września br. - religia lub etyka odbywają się w wymiarze jednej godziny tygodniowo - bezpośrednio przed lub po obowiązkowych zajęciach edukacyjnych. Zasada nie obowiązuje w tych oddziałach szkoły podstawowej, w których - na 15 września tego roku szkolnego - wszyscy uczniowie uczęszczają na lekcje religii lub etyki.



