Testy taktycznych dronów szturmowych, w tym nowej serii "Kumsong", nadzorował osobiście w czwartek Kim Dzong Un - podały w piątek reżimowe media. Przywódca Korei Północnej wskazał na konieczność rozwoju i wdrożenia sztucznej inteligencji w wojsku i zwiększenia zdolności produkcyjnych.

Dron szturmowy, zdj. poglądowe / Shutterstock

Kim Dzong Un: Rozwój najwyższym priorytetem. Potem AI

Państwowa agencja KCNA opublikowała zdjęcia bezzałogowca niszczącego cel, opatrując je komentarzem o „doskonałej skuteczności bojowej dronów serii Kumsong”. Kim miał wyrazić „wielką satysfakcję” z rezultatu testów. Według niego drony stają się „głównym orężem działań wojskowych, co czyni ich rozwój najwyższym priorytetem i ważnym zadaniem w modernizacji sił zbrojnych” Korei Północnej. Północnokoreański przywódca wezwał także do podjęcia „zasadniczych wysiłków na rzecz szybkiego rozwoju nowo wprowadzonej technologii sztucznej inteligencji oraz rozszerzenia i wzmocnienia zdolności do masowej produkcji”. W ubiegłym roku Pjongjang zaprezentował swoje pierwsze drony bojowe.

Kim Dzong Un nadzorujący test wydajnościowy bezzałogowego samolotu rozpoznawczego strategicznego w nieujawnionym miejscu w Korei Północnej, 18 września 2025 / STR/AFP/East News / East News

W opiniach analityków cytowanych przez agencję Yonhap świadczy to o dążeniu północnokoreańskiego reżimu do statusu militarnego mocarstwa. Hong Min z Koreańskiego Instytutu Zjednoczenia Narodowego w Seulu podkreślił, że „drony budzą niepokój, ponieważ stanowią niskokosztowe, wysoce skuteczne zagrożenie”.

Korea Północna ramię w ramię z Rosją

W zgodnych opiniach postęp Pjongjangu w tej dziedzinie jest efektem zacieśniającego się sojuszu z Rosją. Zdaniem ekspertów północnokoreańscy żołnierze, którzy walczą w Ukrainie, zdobywają doświadczenie w nowoczesnych działaniach wojennych, w tym w użyciu dronów.

Lim Eul-chul z południowokoreańskiego Uniwersytetu Kyungnam podkreślił, że AI może pozwolić dronom „działać nawet w sytuacji zagłuszania sygnałów GPS lub komunikacyjnych”. Dodał, że rozwój sztucznej inteligencji „nabrał tempa od 2024 roku, czerpiąc z transferów technologii z Rosji i wniosków wyciąganych z udziału w wojnie przeciwko Ukrainie”.

Z najnowszego raportu niemieckiej Fundacji im. Friedricha Naumanna wynika, że od 2023 roku Pjongjang wysłał na potrzeby Moskwy broń o wartości co najmniej 5,6 mld dolarów oraz ok. 15 tys. żołnierzy, aby wesprzeć Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. W zamian Korea Płn. otrzymała od 450 mln do 1,2 mld dolarów. Na początku września południowokoreański wywiad poinformował, że na froncie w obwodzie kurskim na zachodzie Rosji dotychczas zginęło ok. 2 tys. wojskowych z Korei Północnej.