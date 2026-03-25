Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z hiszpańskimi i szwedzkimi służbami rozbili międzynarodowy gang zajmujący się przemytem narkotyków na terenie Unii Europejskiej. W sumie zatrzymano 12 osób. Zabezpieczono ponad 3 tony kokainy, broń palną i milion euro w gotówce.

Służby z Polski, Hiszpanii i Szwecji rozbiły międzynarodową grupę przestępczą / Centralne Biuro Śledcze Policji / CBŚP

Służby w przeprowadzonej wspólnie akcji zabezpieczyli znaczną ilość narkotyków. Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z hiszpańską policją i szwedzką Służba Celną rozbili międzynarodową grupę przestępczą.

Służby ustaliły, że grupa przestępcza, trudniąca się przemytem znacznej ilości narkotyków, działała na terenie wielu krajów Unii Europejskiej. Ustalono, że do gangu należeli m.in. obywatele Polski, a także osoby pochodzenia hiszpańskiego, kolumbijskiego, holenderskiego i szwedzkiego. Przebywali oni na terenie Hiszpanii.

Akcja służb w Szwecji i Hiszpanii

Jak informuje CBŚP, kluczowe dla sprawy było ustalenie lokalizacji magazynu firmy spedycyjnej na terenie Hiszpanii.

Wiadomo, że ów obiekt był wykorzystywany do przechowywania kokainy, jak również przygotowywania jej do dalszego transportu drogowego do innych państw Unii Europejskiej.

Na podstawie informacji przekazanych szwedzkiej Służbie Celnej przez CBŚP, w Malmö przeprowadzono kontrolę drogową. Następnie zatrzymano polski zestaw ciężarowy, którym jechała dwójka obywateli Polski. "W specjalnie przygotowanym schowku konstrukcyjnym naczepy ujawniono 32 paczki zawierające ponad 40 kilogramów kokainy" - informuje CBŚP.

W tym samym czasie hiszpańska policja przeprowadziła operację w Madrycie. I w tym przypadku kluczowe okazały się informacje, przekazane przez polskie służby.

Ujęto 12 osób. Zabezpieczono 1 mln euro, broń i ponad 3 tony kokainy

W sumie w drugiej połowie lutego br. zatrzymano 12 osób podejrzewanych o udział w grupie przestępczej. Ponadto zlikwidowano wskazany magazyn. W trakcie przeszukań służby zabezpieczyły ponad 3250 kg kokainy, gotówkę w kwocie 1 miliona euro, sześć jednostek broni palnej - w tym cztery długie i dwie krótkie - wraz z amunicją.

Centralne Biuro Śledcze Policji poinformowało, że zatrzymani trafili do aresztu. Obecnie są do dyspozycji hiszpańskiej prokuratury. Zabezpieczone mienie stanowi materiał dowodowy w sprawie. Ten jednoznacznie wskazuje na powiązania zatrzymanych osób oraz zabezpieczonych środków z ustalonym przez CBŚP magazynem na terenie Hiszpanii.

Służby podkreślają, że dzięki przeprowadzonej akcji z europejskiego rynku wyeliminowano ogromne ilości narkotyków, których wartość na czarnym rynku przekracza 160 milionów euro.