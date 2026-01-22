W czwartek francuska marynarka wojenna przechwyciła na Morzu Śródziemnym rosyjski tankowiec podejrzewany o przynależność do tzw. floty cieni, dzięki której Rosja eksportuje ropę objętą sankcjami. O interwencji poinformował prezydent kraju Emmanuel Macron.

  • Francuskie wojsko, wspierane przez sojuszników, przejęło rosyjski tankowiec GRINCH na wodach międzynarodowych Morza Śródziemnego. 
  • Sprawa została przekazana prokuraturze w Marsylii, która prowadzi dalsze śledztwo. 
"Operacja ta została przeprowadzona przy wsparciu kilku naszych sojuszników. Odbyła się w pełnej zgodności z Konwencją Narodów Zjednoczonych o prawie morza" - napisał prezydent Francji Emmanuel Macron na platformie X.

Przechwycenie miało miejsce na wodach międzynarodowych w zachodniej części Morza Śródziemnego, pomiędzy południowym wybrzeżem Hiszpanii a północnym wybrzeżem Maroka - poinformowała francuska policja morska w osobnym oświadczeniu.

W komunikacie dodano, że w operacji brały m.in. jednostki Wielkiej Brytanii.

"Dziś rano francuska marynarka wojenna dokonała abordażu tankowca płynącego z Rosji, objętego międzynarodowymi sankcjami i podejrzanego o pływanie pod fałszywą banderą" - napisał Macron na X, dodając, że "działalność floty cieni przyczynia się do finansowania wojny agresywnej przeciwko Ukrainie".

Jak podaje agencja Reutera chodzi o tankowiec GRINCH, który płynął z Murmańska w północnej Rosji i jest objęty międzynarodowymi sankcjami oraz podejrzewany o żeglugę pod fałszywą banderą. Według danych LSEG, tankowiec płynął pod banderą Komorów.

Zełenski apelował, teraz czas na działanie?

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski napisał na platformie X, że operacja ta to "właśnie taka determinacja, jakiej potrzeba". W swoim przemówieniu w Davos Zełenski zaapelował do europejskich przywódców o zdecydowane działania wobec Rosji, w tym o konfiskowanie tankowców, dzięki którym Moskwa może finansować machinę wojenną. 

Unia Europejska nałożyła na Rosję 19 pakietów sankcji, jednak Moskwa skalibrowała swoją gospodarkę, dostosowując się do większości restrykcji. W rezultacie nadal sprzedaje miliony baryłek ropy do takich krajów jak Indie i Chiny, zazwyczaj po obniżonych cenach.

Znaczna część surowca transportowana jest dzięki tankowcom floty cieni.

Sprawa tankowca GRINCH została przekazana prokuratorowi w Marsylii, który zajmuje się kwestiami związanymi z prawem morskim. Prokuratura poleciła przeprowadzić dalsze śledztwo.

Rosyjska agencja TASS poinformowała, że Francja nie powiadomiła jej o przejęciu statku. "Rosyjski konsulat w Marsylii próbuje ustalić, czy wśród członków załogi są obywatele Rosji" - informuje TASS.