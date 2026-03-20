Francuska marynarka wojenna przeprowadziła spektakularną akcję na Morzu Śródziemnym, zatrzymując tankowiec Deyna należący do tzw. rosyjskiej floty cieni. Emmanuel Macron zapewnił, że Francja nie zamierza odpuszczać Rosji i będzie konsekwentnie blokować statki omijające międzynarodowe sankcje. "Trzymamy kurs" – dodał prezydeny, podkreślając jednocześnie, że konflikt w Iranie nie wpłynie na wsparcie dla Ukrainy.
Prezydent Emmanuel Macron poinformował o akcji za pośrednictwem platformy X, publikując zdjęcie śmigłowca unoszącego się nad zatrzymanym tankowcem. "Francuska marynarka wojenna zatrzymała dziś rano na Morzu Śródziemnym kolejny statek z floty cieni" - napisał Macron. Dodał również, że Francja "trzyma kurs" w walce z procederem omijania sankcji.