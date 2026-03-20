Macron już wcześniej zapowiadał, że Francja zamierza zwiększyć presję na rosyjską flotę cieni.

Prezydent nie pozostawia wątpliwości co do stanowiska swojego kraju. "Statki, które omijają sankcje międzynarodowe i naruszają prawo morza, finansują rosyjski wysiłek wojenny" - przypomniał.

Macron zapewnił także, że nawet eskalacja konfliktu w Iranie nie odciągnie Francji od wspierania Ukrainy. "Wojna w Iranie nie zmieni naszego poparcia dla Ukrainy" - podkreślił.

To nie pierwsza taka akcja francuskiej marynarki. W styczniu tego roku na Morzu Śródziemnym zatrzymano tankowiec Grinch, objęty sankcjami Zachodu. Z kolei we wrześniu 2025 roku u zachodnich wybrzeży Francji przechwycono inną jednostkę powiązaną z Rosją.

Unijna lista tzw. floty cieni obejmuje obecnie około 590 statków, które umożliwiają Rosji czerpanie dochodów z eksportu ropy naftowej z pominięciem międzynarodowych restrykcji.