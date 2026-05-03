"Siły ukraińskie zaatakowały dwa tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym" – poinformował w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Tej nocy wymiana ciosów jak zwykle była nierówna. Ukraina uderzyła w jednostki generujące dochód wojenny, Rosja zaś zaatakowała cywilów. W putinowskim ataku dronowym na samochód oraz karetkę w Chersoniu zginął sześćdziesięcioletni mężczyzna. Cztery osoby zostały ranne.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Siły ukraińskie zaatakowały dwa tankowce rosyjskiej floty cieni u wejścia do rosyjskiego portu Noworosyjsk nad Morzem Czarnym. Poinformował o tym w niedzielny poranek Wołodymyr Zełenski. Zapowiedział przy tym, że jego kraj będzie rozwijał potencjał ataków dalekiego zasięgu na morzu, w powietrzu i na ziemi.
"Te tankowce były intensywnie wykorzystywane do transportowania ropy. Ale już nie są" - napisał prezydent Ukrainy na Telegramie.