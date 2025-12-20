Policjanci zabili mężczyznę, który groził przechodniom i sprzedawcom nożem w centrum Ajaccio, stolicy Korsyki. W trakcie interwencji jeden z funkcjonariuszy został lekko ranny.
Informacje o dramacie w Ajaccio na Korsyce przekazała rzeczniczka francuskiej policji Agathe Foucault.
"Około godz. 12.30 policjanci z Korsyki Południowej zneutralizowali mężczyznę grożącego przechodniom i sprzedawcom" - przekazała na platformie X rzeczniczka francuskiej policji.