Dziennik "Le Figaro" podaje, że zabity mężczyzna miał 26 lat i pochodził z Senegalu, ale miał belgijski dowód tożsamości.

Według relacji świadków uzbrojony w dwa noże kuchenne napastnik miał wygrażać przechodniom na ulicy Napoleona.

Prokurator Ajaccio Nicolas Septe zaznaczył, że w tym momencie śledztwa można wykluczyć, że sprawa ma charakter terrorystyczny, ponieważ mężczyzna "nie wygłaszał żadnych gróźb, które by wskazywały" na taką naturę czynu.

Do sprawy odniósł się także minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez, który we wpisie na X podziękował funkcjonariuszom za "reaktywność w działaniu, co pozwoliło oddalić zagrożenie". Dodał, że zwrócił się do prefektów, aby wzmocnili patrole głównych ulic miast.