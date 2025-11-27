​Prezydent Emmanuel Macron ogłosił w czwartek 27 listopada, że Francja przywraca zasadniczą służbę wojskową, jednak w formie dobrowolnej. Nowe rozwiązanie ma zacząć obowiązywać latem 2026 roku.

Decyzję Macron ogłosił podczas wizyty w bazie wojskowej w Varces na południowym wschodzie kraju. To pierwsza tak poważna zmiana w systemie sił zbrojnych od 1996 roku, kiedy to Francja zniosła obowiązkowy pobór i przeszła na model armii zawodowej.

Francja: Służba wojskowa trwająca 10 miesięcy

Jak zapowiedział prezydent, dobrowolna zasadnicza służba wojskowa będzie trwała około 10 miesięcy. Obejmie kobiety i mężczyzn w wieku 18-19 lat. Ochotnicy mają pełnić służbę wyłącznie na terytorium Francji i jej departamentów zamorskich. Nie będą kierowani do operacji zagranicznych.

Macron podkreślił, że projekt będzie wdrażany stopniowo. Według planów, do 2030 roku przez dobrowolną służbę ma przechodzić około 10 tys. osób, które staną się naturalnym uzupełnieniem rezerw.

Choć we Francji pobór ma pozostać dobrowolny, coraz więcej państw w Europie decyduje się na różne formy przywrócenia służby wojskowej. Obowiązkowe szkolenie wojskowe funkcjonuje już w krajach bałtyckich, w Skandynawii, a także w Austrii i Szwajcarii.

W Polsce służba wojskowa pozostaje dobrowolna i trwa 12 miesięcy. Obowiązkowy pobór został zawieszony w 2009 roku.

Rosyjskie zagrożenie głównym powodem decyzji

Macron wyjaśnił, że decyzja o odbudowie zasadniczej służby wojskowej jest bezpośrednią odpowiedzią na zmieniającą się sytuację geopolityczną. Po inwazji Rosji na Ukrainę zagrożenia dla Europy stały się bardziej realne - podkreślił.

Francuski prezydent oraz przedstawiciele tamtejszych władz od miesięcy ostrzegają, że Moskwa może nie poprzestać na agresji wobec Ukrainy.

Wraz z reformą służby wojskowej Paryż planuje znacząco zwiększyć wydatki na obronność. Do końca 2027 roku budżet wojskowy ma wzrosnąć do 64 mld euro rocznie - to dwukrotnie więcej niż w 2017 roku, gdy Macron obejmował urząd.

Francuskie siły zbrojne liczą obecnie około 200 tys. żołnierzy i 47 tys. rezerwistów. Według rządowych planów do 2030 roku liczba ta wzrośnie odpowiednio do 210 tys. i 100 tys. osób.

Nowy model dobrowolnej służby ma wesprzeć zarówno armię zawodową, jak i rozbudowę rezerw. Francja przygotowuje się w ten sposób na przyszłe wyzwania bezpieczeństwa, które - jak podkreślają tamtejsze władze - mogą dotyczyć całej Europy.