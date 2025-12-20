"Komuś nie podoba się dokończony mur na granicy polsko-białoruskiej. To znaczy, że nasza polityka migracyjna jest skuteczna (...). Chronicie Polskę i Europę przed ludźmi, którzy szanują nas tak, jak na obrazku" - napisał Radosław Sikorski, dziękując przy okazji straży granicznej. Komentarz wicepremiera, ministra spraw zagranicznych, jest pokłosiem ustaleń korespondentki RMF FM w Brukseli dotyczących dewastacji polskiego konsulatu. Budynek oblano czerwoną farbą, przed wejściem rozrzucono psie odchody, a na murze pojawił się napis "J***ć mur". "Wygląda to na ruską prowokację" - powiedział naszej korespondentce pracownik konsulatu.

"Komuś nie podoba się dokończony mur na granicy polsko-białoruskiej. To znaczy, że nasza polityka migracyjna jest skuteczna. Dziękuję ⁦straży granicznej. Chronicie Polskę i Europę przed ludźmi, którzy szanują nas tak, jak na obrazku" - napisał wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. 

To reakcja szefa MSZ na informację dziennikarki RMF FM Katarzyny Szymańskej-Borginon o ataku na polski konsulat w Brukseli. Do zdarzenia doszło około 3 nad ranem w czwartek. Odbywał się wtedy kluczowy szczyt krajów Unii Europejskiej w sprawie finansowania Ukrainy.

Korespondentka RMF FM ustaliła i jako pierwsza poinformowała, że drzwi do placówki, fasada, a nawet polskie godło zostały oblane czerwoną farbą. Na tablicy informującej w językach urzędowych Belgii, że budynek jest siedzibą polskiego konsulatu, napisano czerwoną farbą po angielsku słowo "Killers" (zabójcy), przed wejściem rozrzucono psie odchody, a na murze pojawił się wulgarny napis "J***ć mur". Ustalania te potwierdził rzecznik MSZ Maciej Wewiór. 

Szefernaker o spotkaniu Nawrocki-Zełenski: Czekamy na realizację ustaleń

"W czwartek na elewacji budynku Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Brukseli pojawiły się hasła o charakterze politycznym, wymierzone w bezpieczeństwo Polski oraz Unii Europejskiej" - przekazał naszej reporterce. Rzecznik poinformował także, że "sprawa została niezwłocznie zgłoszona do właściwych służb celem wyjaśnienia".

Polska buduje kolejne wzmocnienie granicy z Białorusią. Migranci będą mieli trudniej
