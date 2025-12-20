"Komuś nie podoba się dokończony mur na granicy polsko-białoruskiej. To znaczy, że nasza polityka migracyjna jest skuteczna (...). Chronicie Polskę i Europę przed ludźmi, którzy szanują nas tak, jak na obrazku" - napisał Radosław Sikorski, dziękując przy okazji straży granicznej. Komentarz wicepremiera, ministra spraw zagranicznych, jest pokłosiem ustaleń korespondentki RMF FM w Brukseli dotyczących dewastacji polskiego konsulatu. Budynek oblano czerwoną farbą, przed wejściem rozrzucono psie odchody, a na murze pojawił się napis "J***ć mur". "Wygląda to na ruską prowokację" - powiedział naszej korespondentce pracownik konsulatu.

Atak na polski konsulat: Czerwona farba i obraźliwe hasła w sercu Europy. Reakcja szefa MSZ / PAP/Albert Zawada/RMF FM / PAP

To reakcja szefa MSZ na informację dziennikarki RMF FM Katarzyny Szymańskej-Borginon o ataku na polski konsulat w Brukseli. Do zdarzenia doszło około 3 nad ranem w czwartek. Odbywał się wtedy kluczowy szczyt krajów Unii Europejskiej w sprawie finansowania Ukrainy.