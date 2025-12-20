Wyspa Hormuz to nie tylko raj dla miłośników niezwykłych krajobrazów, ale także miejsce o bogatej historii i kulturze. Położona około 1080 kilometrów na południe od Teheranu, w miejscu, gdzie Zatoka Perska łączy się z Zatoką Omańską, stanowi prawdziwą perłę regionu. Choć deszcze są tu rzadkością, pojawiają się głównie zimą i wczesną wiosną, za każdym razem wywołując podobne, choć nie zawsze tak spektakularne zjawiska.

Atrakcja dla turystów i fotografów

Czerwona gleba z Hormuz, oprócz walorów wizualnych, znajduje także zastosowanie w przemyśle i kuchni. W ograniczonych ilościach jest eksportowana i wykorzystywana do produkcji kosmetyków, pigmentów oraz tradycyjnych wyrobów. Miejscowi mieszkańcy używają jej również jako przyprawy, szczególnie do wypieku lokalnego chleba zwanego "tomshi". Jednak naukowcy ostrzegają przed spożywaniem gleby ze względu na możliwą obecność metali ciężkich, które mogą być szkodliwe dla zdrowia.

Wyspa Hormuz to także prawdziwy geologiczny skarb. Według ekspertów, cały obszar stanowi tzw. kopułę solną - formację powstałą z warstw soli, gipsu i innych minerałów, które pod wpływem ciśnienia wypiętrzyły się ponad powierzchnię. To właśnie te unikalne warunki geologiczne sprawiają, że gleba wyspy jest tak bogata w różnorodne minerały, a krajobrazy - niepowtarzalne na skalę światową.