Na irańskiej wyspie Hormuz położonej w cieśninie o tej samej nazwie, rozegrał się w ostatnich dniach niezwykły spektakl natury. Intensywne opady deszczu sprawiły, że słynna Czerwona Plaża, znana z unikatowego koloru piasku i klifów, zamieniła się w miejsce przypominające sceny z filmu science-fiction. Wody Zatoki Perskiej przybrały intensywnie czerwony odcień, przyciągając tłumy turystów, fotografów oraz miłośników przyrody z całego świata.
Wyspa Hormuz od lat fascynuje podróżników i naukowców swoim niepowtarzalnym krajobrazem. To właśnie tutaj, na wybrzeżu, można podziwiać piaski i skały o głębokiej, czerwonej barwie. Ten niezwykły kolor to zasługa wysokiej zawartości tlenku żelaza w glebie, która w połączeniu z innymi minerałami tworzy spektakularne widoki. Jednak to, co wydarzyło się w tym tygodniu, przeszło najśmielsze oczekiwania nawet stałych bywalców wyspy.