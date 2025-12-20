Zbliżające się święta Bożego Narodzenia oznaczają dla wielu Polaków konieczność wyboru i zakupu choinki. W 2025 roku ceny drzewek bożonarodzeniowych wyraźnie wzrosły, a różnice w kosztach zależą od gatunku, wysokości oraz miejsca zakupu. Sprawdzamy, ile trzeba zapłacić za świąteczne drzewko i gdzie można znaleźć najkorzystniejsze oferty.

Gdzie kupić najtańszą choinkę? Porównanie cen świątecznych drzewek w marketach i nadleśnictwach / Shutterstock

Ceny choinek w 2025 roku są wyższe niż w poprzednich latach, a za żywe drzewko trzeba zapłacić od 40 do nawet 799 zł.

Najtańsze są świerki pospolite, najdroższe - jodły kaukaskie, zwłaszcza wysokie egzemplarze.

Najkorzystniejsze ceny oferują nadleśnictwa, gdzie można kupić choinkę już od 40 zł.

Ceny choinek w 2025 roku - co wpływa na podwyżki?

Sezon świąteczny w polskich domach rozpoczął się na dobre, a wraz z nim ruszyły poszukiwania idealnych choinek. W tym roku ceny drzewek bożonarodzeniowych są wyraźnie wyższe niż w poprzednich sezonach. Jak wyjaśnia Forsal, sprzedawcy tłumaczą podwyżki wzrostem kosztów transportu oraz wyższymi cenami narzucanymi przez właścicieli plantacji. Minimalna kwota, jaką należy przygotować na zakup choinki, to obecnie około 80 zł, choć w niektórych miejscach można znaleźć tańsze oferty.

Które drzewka są najtańsze, a które najdroższe?

Wśród dostępnych na rynku gatunków najtańsza okazuje się jodła pospolita, natomiast za świerki trzeba zapłacić nieco więcej. Najdroższe pozostają jodły kaukaskie - ich ceny u prywatnych dostawców sięgają nawet 140 zł za standardowe drzewko, a wysokie egzemplarze mogą kosztować znacznie więcej. Wysokość choinki ma kluczowe znaczenie dla ceny - drzewka mierzące od 200 do 250 cm kosztują zazwyczaj od 120 do 230 zł. Zakupy na targach i jarmarkach świątecznych wiążą się z wyższymi marżami, co dodatkowo podnosi koszt.

Oferty supermarketów - szeroki wybór i różne ceny

Supermarkety przygotowały bogatą ofertę zarówno mniejszych choinek w doniczkach, jak i dużych, ciętych drzewek. W Lidlu ceny zaczynają się od 46,99 zł za polski świerk w donicy o wysokości do metra, a kończą na 79,99 zł za wyższą jodłę kaukaską lub drzewko cięte do 180 cm.

Biedronka proponuje ciętą jodłę kaukaską o wysokości 150-180 cm za 69,99 zł. W Bricomarche ten sam gatunek kosztuje od 84,99 zł do 89,99 zł, a w Castoramie ceny jodły kaukaskiej wahają się od 63 zł za mniejsze drzewka do 168 zł za okazy sięgające 3,5 metra. Standardowe choinki o wysokości około 2 metrów kosztują tu około 148 zł.

W ofercie Castoramy znajdują się także świerki pospolite - cięte za około 50 zł i ukorzenione w donicy za prawie 100 zł. OBI oferuje największe drzewka - jodły kaukaskie do 5 metrów w cenie 799 zł, choć standardowe choinki można tu kupić już od 45 zł.

Nadleśnictwa - tradycyjna i ekonomiczna alternatywa

Dla osób, które cenią tradycję i chcą zaoszczędzić, atrakcyjną opcją są lokalne nadleśnictwa. W wielu regionach można tam nie tylko kupić gotowe drzewko, ale także samodzielnie wybrać i wyciąć choinkę prosto z plantacji. Oferta Lasów Państwowych jest zwykle najkorzystniejsza cenowo - świerki pospolite, kłujące oraz jodły kosztują od 40 do 80 zł za drzewka do 150 cm. Większe choinki, mierzące od 2,5 do 5 metrów, można kupić za 100-200 zł, co stanowi bardzo konkurencyjną alternatywę wobec cen w marketach i u prywatnych sprzedawców.

Sztuczne czy żywe drzewko? Trendy na rynku

Choć coraz więcej osób decyduje się na sztuczne choinki, naturalne drzewka wciąż cieszą się dużą popularnością. Zwolennicy żywych choinek podkreślają ich niepowtarzalny zapach i klimat, jaki wprowadzają do domów podczas świąt. Wybór pomiędzy sztucznym a naturalnym drzewkiem to nie tylko kwestia ceny, ale także indywidualnych preferencji i tradycji rodzinnych.

W 2025 roku zakup choinki wiąże się z wyższymi wydatkami niż w latach poprzednich. Najtańsze drzewka można znaleźć w nadleśnictwach, natomiast największy wybór oferują supermarkety i sklepy budowlane. Ceny zależą przede wszystkim od gatunku i wysokości choinki, a także miejsca zakupu. Bez względu na wybór, świąteczna choinka pozostaje nieodłącznym symbolem Bożego Narodzenia w polskich domach.