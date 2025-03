Departament Wydajności Państwa (DOGE), kierowany przez Elona Muska, zażądał od Włochów - pracowników bazy sił powietrznych NATO w Aviano, cotygodniowych raportów dotyczących ich aktywności zawodowej. Chodzi o osoby, które pracują w strefie handlowej, strażaków, personel szkolny, pracowników zaplecza. List Muska wywołał sprzeciw włoskich związków zawodowych.

Elon Musk salutuje Donaldowi Trumpowi, który przemawiał przed Kongresem / SAUL LOEB/AFP/East News / East News

Włoscy pracownicy bazy sił powietrznych NATO, administrowanej przez USA, w Aviano w regionie Friuli-Wenecja Julijska na północy Włoch, otrzymali od departamentu Elona Muska e-maile z prośbą o raporty na temat swojej aktywności zawodowej - poinformował dziennik "Il Messaggero". Jak dodała gazeta, wszystkie osoby tam zatrudnione miały faktycznie wyjaśnić, czy są potrzebne.

Chodzi o Włochów, którzy pracują w tamtejszej strefie handlowej, o strażaków, personel szkolny i całego zaplecza bazy NATO. Podobnie, jak stacjonujący tam Amerykanie, obywatele włoscy dostali od departamentu Muska zadanie opisania w pięciu punktach swojej aktywności zawodowej w ostatnim tygodniu. Takie raporty mieliby przesyłać w każdy poniedziałek do południa.

To element wielkiej strategii DOGE. Elon Musk postanowił, że pracownicy federalni w Stanach Zjednoczonych muszą uzasadnić swoją pracę i osiągnięcia zawodowe. Wcześniej zagroził, że w przypadku braku odpowiedzi stracą swoje stanowiska. Następnie szef DOGE zmienił zdanie i ogłosił, że osoby te otrzymają kolejną szansę, by odpowiedzieć na to polecenie.

Reakcja związków zawodowych

Na żądanie DOGE skierowane do personelu bazy w Aviano natychmiast zareagowały działające tam włoskie związki zawodowe.

Zażądaliśmy od razu wyjaśnień - powiedział działacz związkowy Angelo Zaccaria.

Związkowcy - jak relacjonuje "Il Messaggero" - wyrazili zaniepokojenie tym poleceniem, podkreślając, że włoscy pracownicy nie podlegają takim samym zasadom, jak Amerykanie, zatrudnieni przez rząd w USA. Przypomnieli, że kontrakty Włochów oparte są na krajowej legislacji.

A zatem - stwierdzili związkowcy - takiego polecenia od departamentu Elona Muska Włosi nie powinni byli w ogóle dostać.

Szybko napłynęło pierwsze zapewnienie od biura spraw publicznych bazy brzmiące następująco: dyrektywa Muska nie powinna dotyczyć zatrudnionych tam Włochów. Ale, jak się zauważa, zanim ono nadeszło, niektórzy zdążyli już odpowiedzieć i wysłać e-maile.

Związkowcy zapowiedzieli, że będą tę sprawę wyjaśniać do końca i to na poziomie krajowym.