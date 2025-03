To o tyle niepokojące, że miliarder, szef Departamentu Wydajności Państwa (DOGE) jest powszechnie uznawany za szarą eminencję Białego Domu, mającą wpływ na politykę Waszyngtonu. Sam Biały Dom w połowie lutego zapewniał jednak, że Musk jest tylko doradcą, który nie ma uprawnień do podejmowania decyzji.

Wracając jeszcze do Mike'a Lee - przedstawił on w czwartek w Senacie Stanów Zjednoczonych projekt ustawy DEFUND (Disengaging Entirely from the United Nations Debacle, ang. Całkowite wycofanie się z klęski ONZ), która zakłada natychmiastowe opuszczenie przez Amerykę struktur ONZ.

Pakt Północnoatlantycki - gwarant pokoju

Przypomnijmy, że Stany Zjednoczone są jednym z członków założycieli ONZ i zasiadają jako jeden z pięciu stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ. NATO skupia 32 państw członkowskich - 30 z Europy oraz USA i Kanadę.

Do wpisu Elona Muska - choć nie wskazał tego wprost - odniósł się m.in. minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak, który zaznaczył, że "Pakt Północnoatlantycki od 1949 roku jest gwarantem pokoju". "Nie tylko w Europie, ale i na świecie" - podkreślił we wpisie na platformie X.

Szef MSWiA zauważył, że koniec zimnej wojny nie przyniósł końca NATO. "Wręcz przeciwnie. Pakt jest potrzebny jak nigdy wcześniej po rozpadzie ZSRR i Układu Warszawskiego. To jest projekcja odstraszającej siły sojuszu Europy i USA. To jest wspólna siła narodów i państw opartych na demokracji i praworządności" - zaznaczył Siemoniak.