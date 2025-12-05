Najnowsze badania genetyczne wykazały, że psy żyjące w strefie wykluczenia wokół elektrowni jądrowej w Czarnobylu wykazują wyraźne różnice w DNA w porównaniu do swoich kolegów z okolicznych terenów. Czy to efekt promieniowania, czy raczej wynik innych czynników? Naukowcy są podzieleni.

Czy promieniowanie zmieniło psy z Czarnobyla? Nowe ustalenia naukowców (zdjęcie ilustracyjne) / Okla Michal / PAP/CTK

Badania genetyczne wykazały wyraźne różnice w DNA psów żyjących w strefie wykluczenia wokół Czarnobyla w porównaniu do psów z okolicznych terenów.

Naukowcy nie mają pewności, czy zmiany te są wynikiem promieniowania, czy innych czynników środowiskowych.

Strefa wykluczenia pozostaje unikalnym miejscem do dalszych badań nad wpływem środowiska na ewolucję zwierząt.

26 kwietnia 1986 roku doszło do wybuchu reaktora elektrowni jądrowej w Czarnobylu, co doprowadziło do skażenia znacznych obszarów Ukrainy. Ludzie musieli opuścić swoje domy, ale zwierzęta - w tym psy - pozostały. Przez niemal 40 lat populacja dziko żyjących psów w strefie wykluczenia przetrwała i rozwinęła się, stając się przedmiotem zainteresowania naukowców z całego świata.

Badania DNA i pierwsze wnioski

Zespół badaczy z University of South Carolina oraz National Human Genome Research Institute przeanalizował DNA 302 dziko żyjących psów w pobliżu elektrowni. Wyniki, opublikowane w 2023 roku na stronie Science Advances, wykazały wyraźne różnice genetyczne między psami z samej strefy wykluczenia a tymi mieszkającymi zaledwie 16 kilometrów dalej, w mieście Czarnobyl.

Naukowcy podkreślają jednak, że choć różnice są widoczne, nie można jednoznacznie stwierdzić, że to promieniowanie jest ich przyczyną. To dopiero pierwszy krok w badaniach nad wpływem skażenia na ewolucję zwierząt w tym rejonie.

Hipoteza, że promieniowanie może przyspieszać ewolucję, nie jest nowa. Przykłady z innych gatunków - jak czarne żaby drzewne (zwykle mają one kolor zielony) w Czarnobylu, które wykształciły więcej melaniny - sugerują, że mutacje mogą pomagać przetrwać w trudnych warunkach. Jednak w przypadku psów sprawa jest bardziej skomplikowana.

Naukowa zagadka

Kolejne badania, przeprowadzone prawie dwa lata później przez naukowców z North Carolina State University i Columbia University, nie potwierdziły obecności mutacji typowych dla ekspozycji na promieniowanie. Analiza genomów psów z Czarnobyla i okolicznych regionów Rosji oraz Polski nie wykazała istotnych różnic, które można by jednoznacznie powiązać z katastrofą z 1986 roku.

Mimo braku jednoznacznych dowodów na wpływ promieniowania na szybkie zmiany genetyczne u psów z czarnobylskiej strefy wykluczenia, badania te stanowią ważny punkt wyjścia do dalszych analiz. Strefa wykluczenia, choć wciąż niebezpieczna dla ludzi, stała się unikalnym laboratorium do badania wpływu środowiska na ewolucję zwierząt.