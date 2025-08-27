Estońskie służby potwierdziły, że na polu w południowo-wschodniej części kraju znaleziono szczątki ukraińskiego drona bojowego, który miał uderzyć w cele w Rosji. Maszyna zboczyła z kursu przez rosyjskie zagłuszanie sygnału GPS i inne środki walki elektronicznej. To pierwszy taki incydent w Estonii.
W południowo-wschodniej Estonii, na obszarze niezamieszkałym w pobliżu miasta Tartu, rozbił się ukraiński dron bojowy. Fragmenty bezzałogowca znalazł rolnik, który natychmiast poinformował o tym służby. Te - po przybyciu na miejsce - zidentyfikowały na polu również wyrwę w ziemi po eksplozji.