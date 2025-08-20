Czy eksplozja mogła nastąpić na skutek zaczepienia drona o inny obiekt? Taka wersja jest analizowana. Mógł zaczepić. Jest to jedna z hipotez, którą rozważamy, jedna z wersji śledczych. Jest ona prawdopodobna, ale również inne bierzemy pod uwagę - powiedział.

Wstępną analizę odnalezionego drona przeprowadził biegły z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce. Urządzenie jest zniszczone, stąd problemy z ustaleniem miejsca pochodzenia.

Co prawda, w największym zachowanym elemencie - ponieważ do tej chwili największy taki element silnika został znaleziony - ujawniono napisy, prawdopodobnie w języku koreańskim, ale chciałbym tutaj powiedzieć, że to jest w dozie prawdopodobieństwa - wyjaśnił.

Eksplozja w Osinach koło Łukowa. Dron rosyjskiej produkcji, "prowokacja Kremla"

Jeszcze przed briefingiem prokuratury po godz. 16:30 szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że w Osinach spadł dron rosyjskiej produkcji . Minister obrony określił zdarzenie jako "prowokację" ze strony Kremla.

Prokurator odniósł się do tych słów: Jestem zobligowany do wskazań, które ustalam na miejscu zdarzenia. Nie chciałbym się wypowiadać do tego, co mówią inne osoby - tłumaczył Grzegorz Trusiewicz.

Podobne informacje przekazało również Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Rzecznik resortu Paweł Wroński powiedział agencji Reutera, że chodziło o bezzałogowiec typu Shahed konstrukcji rosyjskiej.

Na miejscu pracują prokuratorzy, funkcjonariusze policji oraz biegli z zakresu materiałów wybuchowych. Czynności prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie.