Klub parlamentarny Koalicji Obywatelskiej traci posła. O swojej rezygnacji poinformował Marcin Józefaciuk. Poseł decyzję tłumaczy brakiem możliwości prowadzenia merytorycznej dyskusji o edukacji oraz sposobem, w jaki został odwołany z sejmowej komisji edukacji i nauki.

Marszałek Szymon Hołownia (L) oraz poseł Marcin Józefaciuk / Radek Pietruszka / PAP

Poseł Marcin Józefaciuk ogłosił w środę rezygnację z członkostwa w klubie parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej.

Powodem decyzji posła jest brak możliwości prowadzenia merytorycznej dyskusji na temat edukacji oraz sposób, w jaki został odwołany z sejmowej Komisji Edukacji i Nauki.

Józefaciuk podkreślił, że o swoim odwołaniu dowiedział się z dokumentów przed głosowaniami, bez wcześniejszej rozmowy czy możliwości wyjaśnienia sytuacji.

"Dzisiaj się dowiedziałem"

"Dzisiaj dowiedziałem się z dokumentów dostarczonych przed głosowaniami, że zostaję odwołany z funkcji członka Komisji Edukacji i Nauki. Bez rozmowy, bez wcześniejszej informacji, bez możliwości wyjaśnienia" - napisał poseł w środę wieczorem na platformie X. Jak dodał, rozumie, że w obliczu nadchodzących reform w komisji "potrzebne są głosy osób, które zgadzają się z przyjętym kierunkiem zmian", jednak "nie akceptuje postawienia posła przed faktem dokonanym".

Poseł zasugerował, że jego odwołanie mogło być efektem - jak napisał - braku subordynacji, krytyki działań Ministerstwa Edukacji, kontroli poselskiej dotyczącej edukacji domowej lub "walki o odbudowę i rozwój edukacji zawodowej". Zapewnił jednak, że jego działania miały na celu "troskę o szkołę, o nauczycieli i o uczniów", a wszelką krytykę poprzedzał próbami rozmów wewnątrz klubu.

"W związku z takim potraktowaniem posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, złożyłem na ręce Marszałka Sejmu oraz Przewodniczącego Klubu oświadczenie o rezygnacji z członkostwa w Klubie Parlamentarnym Koalicji Obywatelskiej" - poinformował Józefaciuk.

To nie jest atak

Poseł podkreślił też, że to nie jest atak na KO. "To forma uwolnienia - zarówno dla mnie, jak i dla moich dotychczasowych współpracowników" - dodał.

Zapowiedział też, że pozostanie posłem i "dalej będzie walczyć o przyszłość polskiej szkoły, o prawa mężczyzn, o zdrowie, o rodziny i o wszystkich tych, którzy czują się niesłyszani". Wskazał, że kluczowe dla niego pozostają kwestie edukacji, spraw męskich, przeciwdziałania alienacji rodzicielskiej oraz spraw mniejszości.

Poseł zadeklarował też otwartość na dalszą współpracę z dotychczasowym klubem w sprawach ważnych dla Polski.

Głosowanie Sejmu w sprawie zmian w składach komisji sejmowych odbyło się w środę przed godz. 11. Wśród wówczas przegłosowanych zmian było odwołanie z komisji edukacji i nauki Marcina Józefaciuka i wybór na jego miejsce Urszuli Koszutskiej (KO). Za zmianami głosowało 228 posłów, przeciw było 179, a 21 wstrzymało się od głosu. Spośród głosujących posłów KO 147 poparło zmiany, a przeciw był jeden - właśnie Józefaciuk.