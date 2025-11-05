Niezwykłe zjawisko na niebie. W środę 5 listopada przypada pełnia Księżyca, a dokładniej superpełnia. To dziś Srebrny Glob znajduje się najbliżej Ziemi w tym roku.

Środowa superpełnia Księżyca widziana z Korsyki / PASCAL POCHARD-CASABIANCA / AFP/EAST NEWS

5 listopada nastąpi tzw. superpełnia. Srebrny Glob znajdzie się najbliżej Ziemi w całym roku.

Superpełnia sprawia, że tarcza Księżyca wydaje się o 14 procent większa, a jego blask jest aż o 30 procent intensywniejszy niż podczas zwykłej pełni.

Wieczorem można podziwiać efektowną konfigurację - obok jasnego Księżyca widać także Jowisza, gwiazdę Aldebaran oraz charakterystyczny gwiazdozbiór Oriona.

Taka pełnia Księżyca określana jest nazwami z kultury Indian północnoamerykańskich. Listopadową pełnię nazywa się wtedy "Bobrowym Księżycem" albo "Mroźnym Księżycem". Nazwa odnosząca się do bobrów wywodzi się z tego, iż dla Algonkinów (plemię indiańskie z terenów nad rzeką Ottawą w Kanadzie) był to czas na stawianie pułapek na bobry, zanim zamarzną bagna.

Superpełnia lub superksiężyc

Pełnię Księżyca obserwujemy regularnie kilkanaście razy w roku. Czasem jednak tak się składa, że w okresie pełni Księżyc jest najbliżej Ziemi na swojej orbicie wokół naszej planety. Wtedy jego tarcza jest nieco większa na niebie i "świeci" nieco jaśniej. Taką sytuację nazywa się superpełnią lub superksiężycem.

Różnica pomiędzy pełnią w perygeum (najbliżej Ziemi) a apogeum (najdalej od Ziemi) to 14 procent rozmiaru tarczy naturalnego satelity Ziemi; natomiast w przypadku jego blasku jest to aż o 30 procent więcej.

Księżyc w pełni

Już 5 listopada można zobaczyć na niebie superpełnię Księżyca. O godzinie 14.19 naturalny satelita Ziemi znalazł się w pełni. O godzinie 23.30 przechodzi przez perygeum swojej orbity. Odległość od Ziemi wyniesie 356 833 km, czyli najbliżej w całym roku 2025.

Księżyc zajdzie w czwartek o godzinie 9.31. Spoglądając na niebo w środę około godziny 22, można zobaczyć ładną konfigurację Księżyca i jasnych gwiazd i planet, bowiem wtedy zdążą już w pełni wzejść gwiazdozbiór Oriona oraz planeta Jowisz.

Gdy spojrzymy od Księżyca w dół do horyzontu, trochę w lewo, to najpierw zobaczymy jasną gwiazdę Aldebaran, a poniżej niej - gwiazdozbiór Oriona, złożony z jasnych gwiazd i przypominający schematyczną sylwetkę człowieka. Na lewo od Oriona znajdzie się natomiast jasny Jowisz. Z kolei po przeciwnej stronie Księżyca (nad południowym horyzontem), mniej więcej tak daleko jak Jowisz, widnieje Saturn.

Ciekawie ta konfiguracja wygląda też nad ranem. Wtedy Księżyc jest na zachodzie, nisko nad horyzontem, a w linii po lewej stronie mamy Aldebarana, Oriona i Syriusza. Jowisz jest wtedy wyżej, a Saturn schowany za horyzontem.