Prezydent Rosji Władimir Putin zlecił Ministerstwu Spraw Zagranicznych, Ministerstwu Obrony, służbom specjalnym oraz odpowiednim agencjom cywilnym przygotowanie propozycji dotyczących przygotowań do testów broni jądrowej. Kreml twierdzi, że decyzję podjęto w odpowiedzi na ostatnie wypowiedzi prezydenta USA Donalda Trumpa o wznowieniu amerykańskich testów nuklearnych.

Putin zlecił rosyjskim służbom przeanalizowanie możliwości wznowienia testów nuklearnych w odpowiedzi na działania USA.

Rosja rozważa środki odwetowe, jeśli inne kraje, zwłaszcza USA, rozpoczną testy broni jądrowej.

USA podjęły decyzję o natychmiastowym wznowieniu testów nuklearnych po 33 latach przerwy.

W trakcie posiedzenia Rady Bezpieczeństwa, które pierwotnie miało dotyczyć bezpieczeństwa transportu i wizyty rządowej delegacji w Chinach, Władimir Putin polecił kluczowym resortom i służbom zebranie oraz analizę informacji na temat potencjalnego wznowienia testów nuklearnych. Prezydent oczekuje uzgodnionych propozycji w tej sprawie - informuje rosyjska agencja TASS.

Putin określił problem jako "poważny" i zwrócił się do ministra obrony Andrieja Biełousowa, szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Rosji, generała armii Walerija Gierasimowa, dyrektora Służby Wywiadu Zagranicznego (SWR) Siergieja Naryszkina, sekretarza Rady Bezpieczeństwa Siergieja Szojgu i dyrektora Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB) Aleksandra Bortnikowa o komentarz.

Jeżeli inne państwa przeprowadzą takie testy, Rosja będzie musiała podjąć odpowiednie środki odwetowe - powiedział w środę Putin cytowany przez agencję Reuters.

Przewodniczący Dumy Państwowej Wiaczesław Wołodin zwrócił uwagę na niepokój rosyjskich parlamentarzystów po słowach Donalda Trumpa, który ogłosił, że Stany Zjednoczone wracają do testów broni jądrowej.

Minister obrony Andriej Biełousow podkreślił, że USA intensyfikują rozwój strategicznych sił ofensywnych, co - jego zdaniem - wymaga od Rosji utrzymania własnego potencjału nuklearnego. W związku z tym uznał za zasadne natychmiastowe rozpoczęcie przygotowań do pełnoskalowych testów jądrowych.

Biełousow przypomniał też, że Stany Zjednoczone opracowują nowy międzykontynentalny pocisk balistyczny o zasięgu 13 tys. km (chodzi prawdopodobnie o LGM-35A Sentinel) oraz pracują nad projektem strategicznego okrętu podwodnego Columbia.

Okręt podwodny Columbia to nowa generacja amerykańskich strategicznych okrętów podwodnych o napędzie atomowym, budowanych w ramach programu Columbia-class (SSBN-X). Jednostki te mają zastąpić wysłużone okręty klasy Ohio jako główny element morskiego komponentu amerykańskiej triady nuklearnej.

Kilka dni temu Prezydent Donald Trump nakazał amerykańskim siłom zbrojnym natychmiastowe wznowienie procesu testowania broni jądrowej po 33 latach przerwy. Ten ruch wydaje się być sygnałem skierowanym do rywalizujących z USA mocarstw nuklearnych - Chin i Rosji.

Trump ogłosił tę zaskakującą decyzję na platformie Truth Social, będąc na pokładzie śmigłowca Marine One w drodze na spotkanie z prezydentem Chin Xi Jinpingiem w Busan w Korei Południowej, gdzie miały się odbyć rozmowy handlowe.

"Ze względu na programy testowe innych krajów poleciłem Departamentowi Wojny rozpoczęcie testowania naszej broni jądrowej na równych zasadach. Ten proces rozpocznie się natychmiast" - napisał Trump.

"Rosja jest na drugim miejscu, a Chiny są daleko trzecie, ale w ciągu 5 lat mogą nas dogonić" - dodał.

Trump nie sprecyzował, o jakim rodzaju testów mówi, ani czy będą one obejmować detonację bojowych głowic jądrowych.

Szef rosyjskiej Służby Wywiadu Zagranicznego (SVR) Siergiej Naryszkin poinformował, że rosyjscy urzędnicy zwrócili się do amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego oraz Departamentu Stanu USA o wyjaśnienia w sprawie instrukcji Trumpa dotyczących testów nuklearnych. Przedstawiciele USA nie udzielili jednak konkretnych odpowiedzi, zapewniając jedynie, że przekażą zapytania swoim przełożonym.