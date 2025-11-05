5 grudnia zostanie ogłoszony pierwszy laureat Pokojowej Nagrody FIFA. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej ogłosiła, że co roku będzie przyznawać taką nagrodę. Media już spekulują, że pierwszym nagrodzonym może zostać Donald Trump.

Prezydent USA Donald Trump i szef FIFA Gianni Infantino / CJ GUNTHER / PAP/EPA

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej FIFA wprowadza nową nagrodę - Pokojową Nagrodę FIFA, która będzie przyznawana co roku.

Pierwszego laureata poznamy już 5 grudnia, podczas losowania grup mistrzostw świata 2026, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku.

FIFA Peace Prize ma honorować osoby za wyjątkowe działania na rzecz pokoju i jednoczenia ludzi, zwłaszcza w obecnych, niespokojnych czasach.

"FIFA Peace Prize będzie przyznawana w uznaniu wyjątkowych działań na rzecz pokoju. W coraz bardziej niespokojnym i podzielonym świecie kluczowe jest docenianie wkładu tych osób, które ciężko pracują nad zakończeniem konfliktów i zjednoczeniem ludzi" - powiedział prezydent FIFA Gianni Infantino, cytowany w komunikacie.

W mediach pojawiły się sugestie, że pierwszym laureatem może zostać prezydent USA Donald Trump.

Argumentowano, że jego relacje z Infantino i FIFA są bardzo dobre, czego oznaką jest np. powołanie Ivanki Trump, córki prezydenta, do zarządu projektu edukacyjnego z budżetem w wysokości 100 milionów dolarów, częściowo finansowanym ze sprzedaży biletów na mecze mundialu.

Przyszłoroczny turniej rozegrany zostanie w dniach 11 czerwca - 19 lipca.