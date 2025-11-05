5 grudnia zostanie ogłoszony pierwszy laureat Pokojowej Nagrody FIFA. Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej ogłosiła, że co roku będzie przyznawać taką nagrodę. Media już spekulują, że pierwszym nagrodzonym może zostać Donald Trump.
- Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej FIFA wprowadza nową nagrodę - Pokojową Nagrodę FIFA, która będzie przyznawana co roku.
- Pierwszego laureata poznamy już 5 grudnia, podczas losowania grup mistrzostw świata 2026, które odbędą się w USA, Kanadzie i Meksyku.
- FIFA Peace Prize ma honorować osoby za wyjątkowe działania na rzecz pokoju i jednoczenia ludzi, zwłaszcza w obecnych, niespokojnych czasach.
Pierwszy laureat zostanie ogłoszony 5 grudnia, podczas losowania grup przyszłorocznych mistrzostw świata w USA, Kanadzie i Meksyku.
"FIFA Peace Prize będzie przyznawana w uznaniu wyjątkowych działań na rzecz pokoju. W coraz bardziej niespokojnym i podzielonym świecie kluczowe jest docenianie wkładu tych osób, które ciężko pracują nad zakończeniem konfliktów i zjednoczeniem ludzi" - powiedział prezydent FIFA Gianni Infantino, cytowany w komunikacie.
W mediach pojawiły się sugestie, że pierwszym laureatem może zostać prezydent USA Donald Trump.
Argumentowano, że jego relacje z Infantino i FIFA są bardzo dobre, czego oznaką jest np. powołanie Ivanki Trump, córki prezydenta, do zarządu projektu edukacyjnego z budżetem w wysokości 100 milionów dolarów, częściowo finansowanym ze sprzedaży biletów na mecze mundialu.
Przyszłoroczny turniej rozegrany zostanie w dniach 11 czerwca - 19 lipca.