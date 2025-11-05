Donald Trump pogratulował rodakom w rocznicę zwycięstwa w wyborach prezydenckich 5 listopada 2024 roku. Według przywódcy USA gospodarka kwitnie, koszty życia spadają, a to wszystko dzięki "jednemu z Największych Prezydenckich Zwycięstw w Historii".

"Taniec Trumpa" w wykonaniu Trumpa przed Białym Domem - kwiecień 2025 roku / Rex Features/EAST NEWS / East News

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl

"Szczęśliwej Rocznicy! Tego dnia, 5 listopada, rok temu, odnieśliśmy jedno z Największych Prezydenckich Zwycięstw w Historii - to Wielki Honor reprezentować nasz Kraj. Nasza gospodarka KWITNIE, Koszty Życia spadają. Naszym celem jest przystępność cenowa. Z wyrazami Miłości do Narodu Amerykańskiego!" - napisał Donald Trump na platformie Truth Social.

5 listopada 2024 roku przedstawiciel Partii Republikańskiej Donald Trump pokonał w wyborach prezydenckich kandydatkę demokratów Kamalę Harris. Zdobył wówczas 312 głosów elektorskich z wymaganych 270.

Tym samym Trump został wybrany na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych, zastępując Joe Bidena.

Gorszy humor Trumpa

Dobry humor Trumpa został nieco popsuty we wtorek, gdy kandydat demokratów Zohran Mamdani wygrał wybory w Nowym Jorku - rodzinnym mieście aktualnego prezydenta USA.

Sytuacji kraju nie poprawia również trwający shutdown - czyli czasowe wstrzymanie działalności części instytucji federalnych z powodu braku uchwalenia budżetu przez Kongres. Do shutdownu dochodzi, gdy Kongres i prezydent nie mogą porozumieć się co do finansowania rządu na kolejny okres fiskalny.

Według sondażu opublikowanego przez NBC News większość amerykańskich wyborców (52 proc.) obwinia prezydenta Donalda Trumpa oraz Partię Republikańską w Kongresie za trwający rządowy shutdown. 42 proc. badanych wskazuje demokratów jako ugrupowanie odpowiedzialne za paraliż państwa.

Co ciekawe, aż 57 proc. ankietowanych zadeklarowało, że gdyby mieli taką możliwość, zagłosowaliby za wymianą wszystkich członków Kongresu - to najwyższy wynik od 2013 roku.

Sondaż wskazuje również, że aż 34 proc. wyborców osobiście doświadczyło skutków shutdownu, m.in. poprzez utratę pracy, ograniczenie usług lub świadczeń. Wśród najbardziej dotkniętych grup są młode kobiety i czarnoskórzy.

Dlaczego doszło do shutdownu?

Do shutdownu rządu federalnego w Stanach Zjednoczonych doszło, ponieważ republikanie i demokraci w Kongresie nie zdołali porozumieć się w sprawie ustawy budżetowej na nowy rok fiskalny, który rozpoczął się 1 października. Poprzedni budżet wygasł, a brak nowego porozumienia spowodował wstrzymanie finansowania wielu instytucji rządowych. Główne punkty sporne dotyczyły utrzymania ulg podatkowych na ubezpieczenia zdrowotne, czego domagają się demokraci, finansowania programu Medicaid, który został ścięty przed administrację Trumpa oraz ograniczeń wydatków na na agencje zdrowotne - w tym ostatnim przypadku republikanie domagali się dalszych cięć, co spotkało się ze sprzeciwem opozycji.

Republikanie, mimo że kontrolują obie izby Kongresu, nie mają w Senacie wymaganych 60 głosów, co daje demokratom możliwość blokowania ustawy budżetowej. Próby przyjęcia ustawy bez dodatkowych zapisów nie powiodły się, a prezydent Trump zapowiedział, że nie podpisze kompromisowej ustawy bez spełnienia swoich warunków.

W efekcie od 1 października wiele instytucji federalnych zostało zamkniętych lub ograniczyło działalność, a około 1,4 mln pracowników federalnych zostało wysłanych na przymusowe urlopy lub pracuje bez wynagrodzenia.