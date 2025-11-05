W Czechach dobiega końca era wydobycia węgla kamiennego. Jak poinformowała spółka Kopalnie Ostrawsko-Karwińskie (OKD), ostatnia czynna kopalnia CzSM w Stonawie koło Karwiny na Zaolziu zakończy działalność 31 stycznia 2026 roku.

Górnicy z kopalni CzSM w Stonawie / CTK Photo/Vladimir Prycek / PAP

Czesi kończą wydobycie węgla kamiennego.

Ostatnia czynna kopalnia ma skończyć pracę z końcem stycznia przyszłego roku.

Na odprawy dla górników zostanie przeznaczonych prawie 90 mln zł.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl .

Decyzja o zamknięciu kopalni została podjęta ze względów ekonomicznych, personalnych i legislacyjnych. "Dalsze przedłużanie wydobycia nie miałoby już sensu. Ostatni wagon węgla wyjedzie z kopalni na początku lutego przyszłego roku, po prawie 250 latach działalności" - przekazał prezes OKD Roman Sikora.

Górnikom pozostało do wydobycia jeszcze około 200 tys. ton węgla z ostatnich trzech ścian. Firma OKD przewiduje, że na odprawy dla odchodzących pracowników przeznaczy ponad 500 mln koron, czyli około 88 mln złotych. Część górników otrzyma odprawy zbliżone do średnich rocznych zarobków.

Zamknięcie kopalni oznacza również zakończenie współpracy OKD z dostawcami usług górniczych, w tym z firmami z Polski.

OKD to jedyny producent węgla kamiennego w Czechach. W ostatnich latach spółka stopniowo zamykała kolejne kopalnie z powodu nieopłacalności wydobycia. Przedsiębiorstwo należy do państwa poprzez spółkę Prisko.