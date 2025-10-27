Specjalnie wykonana deska surfingowa, która zaginęła w maju 2024 roku u wybrzeży Tasmanii, została odnaleziona po blisko 18 miesiącach na zachodnim wybrzeżu Nowej Zelandii. Przemierzyła w tym czasie około 2400 kilometrów przez ocean.

Niezwykłe znalezisko na plaży

Francuz Alvaro Bon, mieszkający od 10 lat w Nowej Zelandii, natknął się na deskę podczas kitesurfingu w zatoce Raglan - informuje BBC.

Jak relacjonował, w dniu odnalezienia musiał zrezygnować z dalszej aktywności z powodu silnych prądów.

Wtedy dostrzegł kremową deskę pokrytą muszlami, ale w zaskakująco dobrym stanie.