Piłkarz Cristiano Ronaldo, portugalska gwiazda światowego formatu, jest bliski podpisania kontraktu z saudyjskim Al-Nassr. Klub zgodził się na 2,5 letni kontrakt z opcją 200 mln euro za sezon - podał hiszpański dziennik „Marca”.

Cristiano Ronaldo / Noushad Thekkayil / PAP/EPA

Wszystko wskazuje na to, że 37-letni Portugalczyk tylko przez chwilę będzie pozostawał bez klubowego pracodawcy. Kontrakt Cristiano Ronaldo z Manchesterem United został rozwiązany tydzień temu za porozumieniem stron. To pokłosie niedawnego wywiadu udzielonego przez zawodnika, w którym stwierdził m.in., że nie ma szacunku do trenera Erika ten Haga. Według doniesień medialnych piłkarz do Al-Nassr przejdzie na zasadzie wolnego transferu.

"Kontrakt ma obowiązywać przez dwa i pół sezonu. Kwota operacji wyniesie 200 milionów euro za sezon, w tym wynagrodzenie kontraktowe i umowy reklamowe" - piszą hiszpańskie media.

Jeśli do podpisania kontraktu rzeczywiście dojdzie, to Portugalczyk trafi do drużyny doskonale znanego w Europie francuskiego trenera Rudego Garcii, a szatnię dzielił będzie choćby z Kolumbijczykiem Davidem Ospiną, Hiszpanem Alvaro Gonzalezem czy Brazylijczykiem Luizem Gustavo.

Al-Nassr po 8. kolejkach ligi saudyjskiej jest wiceliderem i traci do prowadzącego w tabeli Al Shabab, w którym występuje Grzegorz Krychowiak, trzy punkty. Mecz tych drużyn zaplanowano na 13 stycznia w Rijadzie.

Portugalia już zapewniła sobie awans do 1/8 finału mistrzostw świata. Jej ostatni mecz grupowy, z Koreą Płd., odbędzie się w piątek.

Ronaldo kilka dni temu w meczu z Ghaną (3:2) zdobył jedną z bramek. Aktualnie jest jedynym piłkarzem, którzy strzelił gola na pięciu mundialach.