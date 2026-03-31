Od 31 marca w Chinach obowiązuje zakaz wykorzystywania mieszkań w blokach do przechowywania urn z prochami zmarłych. Nowe przepisy to reakcja na rosnącą popularność tej praktyki, wynikającą ze spadku cen nieruchomości i wysokich kosztów utrzymania grobów - informuje "Guardian".

Od wtorku Chińczycy nie mogą przechowywać prochów zmarłych w mieszkaniach

W ostatnich latach w Chinach coraz częściej dochodziło do sytuacji, w których rodziny zmarłych wykorzystywały tanie mieszkania w nieatrakcyjnych budynkach jako rodzinne grobowce. Lokale te służyły jako sale rytualne, gdzie ustawiano urny z prochami w rzędach według pokoleń, a całość dopełniały świece i czerwone światła.

Powodem tej praktyki były nie tylko względy ekonomiczne, ale także prawne. Działki na cmentarzach w Chinach objęte są jedynie 20-letnią dzierżawą, podczas gdy prawa użytkowania mieszkań sięgają 70 lat. W efekcie wielu Chińczyków uznawało mieszkania za korzystniejsze miejsce do przechowywania szczątków bliskich.

Trendowi sprzyjała ponadto sytuacja na rynku nieruchomości - ceny mieszkań spadły o 40 proc. w latach 2021-2025.

Kryzys nieruchomości

Nowy zakaz wywołał szeroką dyskusję w chińskich mediach społecznościowych. Hasztag związany z przepisami został wyświetlony ponad 7 milionów razy na chińskim odpowiedniku serwisu X.

Internauci pytali m.in., kto będzie egzekwował nowe prawo i ironizowali, że być może każda urna zostanie wyposażona w lokalizator GPS. Inni zwracali uwagę na wysokie koszty pochówków, twierdząc, że nawet przy dużych zniżkach miejsca na cmentarzach pozostają poza zasięgiem wielu rodzin.

Starzejące się społeczeństwo i nowe formy pochówku

Chiny należą do krajów z najszybciej starzejącą się populacją - w 2025 roku odnotowano tam 11,3 mln zgonów i 7,9 mln urodzeń.

W obliczu rosnącej liczby pochówków i ograniczonej dostępności ziemi, władze dużych miast, takich jak Szanghaj, wprowadziły dopłaty do pogrzebów dla osób wybierających ekologiczne metody pochówku, w tym pochówek morski skremowanych szczątków. W 2025 roku w Szanghaju odbyła się rekordowa liczba ponad 10 tys. takich pochówków.