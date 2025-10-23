Poważny wypadek na skrzyżowaniu ul. Wołoskiej i al. Wilanowskiej w Warszawie. W wyniku zderzenia miejskiego autobusu z ciężarówką rannych zostało siedem osób, dwie z nich trafiły do szpitala - poinformował Przemysław Mzyk, reporter RMF Maxx.
- Zderzenie autobusu miejskiego z ciężarówką przewożącą koparkę.
- 7 osób rannych, 2 trafiły do szpitala.
- Wypadek miał miejsce przy Galerii Mokotów.
Do groźnego wypadku doszło w rejonie Galerii Mokotów. Jak wynika z ustaleń reportera RMF Maxx Przemysława Mzyka, przewożona na lawecie koparka zahaczyła o miejski autobus. W wyniku zderzenia rannych zostało siedem osób, z czego cztery wymagały natychmiastowej hospitalizacji.