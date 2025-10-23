Na miejscu pojawiło się osiem karetek pogotowia. Jak poinformował mł. asp. Paweł Chmura , "prawym pasem jechała ciężarówka z lawetą, na której była koparka. Kierowca, skręcając w prawo, zaczepił tyłem o jadący środkowym pasem autobus komunikacji miejskiej".

Utrudnienia w ruchu

W okolicy Galerii Mokotów występują duże utrudnienia w ruchu. Jak poinformował słuchacz, dzwoniąc na Gorącą Linię, w okolicy zdarzenia tworzą się ogromne korki.

Rzecznik Miejskich Zakładów Autobus powiedział, że autobus marki Solbus linii 189 został uderzony na wysokości trzecich drzwi. Podkreślił, że zniszczenia autobusu są bardzo poważne. Kierowcy lawety nic się nie stało - dodał.

Policja apeluje do kierowców, by omijali rejon zdarzenia. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.