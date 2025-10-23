Poważny wypadek na skrzyżowaniu ul. Wołoskiej i al. Wilanowskiej w Warszawie. W wyniku zderzenia miejskiego autobusu z ciężarówką rannych zostało siedem osób, dwie z nich trafiły do szpitala - poinformował Przemysław Mzyk, reporter RMF Maxx.

  • Zderzenie autobusu miejskiego z ciężarówką przewożącą koparkę. 
  • 7 osób rannych, 2 trafiły do szpitala.
  • Wypadek miał miejsce przy Galerii Mokotów.
Do groźnego wypadku doszło w rejonie Galerii Mokotów. Jak wynika z ustaleń reportera RMF Maxx Przemysława Mzyka, przewożona na lawecie koparka zahaczyła o miejski autobus. W wyniku zderzenia rannych zostało siedem osób, z czego cztery wymagały natychmiastowej hospitalizacji.

Na miejscu pojawiło się osiem karetek pogotowia. Jak poinformował mł. asp. Paweł Chmura , "prawym pasem jechała ciężarówka z lawetą, na której była koparka. Kierowca, skręcając w prawo, zaczepił tyłem o jadący środkowym pasem autobus komunikacji miejskiej".

Utrudnienia w ruchu

W okolicy Galerii Mokotów występują duże utrudnienia w ruchu. Jak poinformował słuchacz, dzwoniąc na Gorącą Linię, w okolicy zdarzenia tworzą się ogromne korki.

Rzecznik Miejskich Zakładów Autobus powiedział, że autobus marki Solbus linii 189 został uderzony na wysokości trzecich drzwi. Podkreślił, że zniszczenia autobusu są bardzo poważne. Kierowcy lawety nic się nie stało - dodał.

Policja apeluje do kierowców, by omijali rejon zdarzenia. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin.

