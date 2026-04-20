​Koalicja Postępowa Bułgaria Rumena Radewa zdobyła 44,7 proc. głosów w niedzielnych wyborach parlamentarnych - wynika z danych Centralnej Komisji Wyborczej, opublikowanych w poniedziałek po przeliczeniu 97,5 proc. oddanych głosów. "Postępowa Bułgaria zwycięża bezapelacyjnie. To zwycięstwo nadziei nad nieufnością, wolności nad strachem. To zwycięstwo moralności. Ludzie odrzucili samozadowolenie i arogancję starych partii. Nie ulegli kłamstwom i manipulacjom" - powiedział Rumen Radew w pierwszym przemówieniu.

Rumen Radew / BORISLAV TROSHEV / PAP

Szacunki wskazują, że partia Rumena Radewa może mieć samodzielną większość w Zgromadzeniu Narodowym.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Wybory w Bułgarii wygrywa Postępowa Bułgaria

Postępowa Bułgaria byłego prezydenta Bułgarii Rumena Radewa zdobyła 44,7 proc. głosów (ponad 1,4 mln głosów).

byłego prezydenta Bułgarii Rumena Radewa zdobyła (ponad 1,4 mln głosów). Za nią uplasowały się: GERB byłego premiera Bojko Borisowa z 13,4 proc. (421 tys. głosów)

(421 tys. głosów) Prozachodnia koalicja Kontynuujemy Zmiany-Demokratyczna Bułgaria - 12,8 proc. (403 tys. głosów)

(403 tys. głosów) Ruch na rzecz Praw i Wolności (MRF) - 6,7 proc. (212 tys. głosów)

(212 tys. głosów) Nacjonalistyczne Odrodzenie - 4,3 proc. (135 tys. głosów).

Dane dotyczące głosowania za granicą również wskazują na zwycięstwo formacji Radewa - 38,1 proc. przy 98,7 proc. przetworzonych protokołach wyborczych.

Zgodnie z bułgarskim kodeksem wyborczym Centralna Komisja Wyborcza musi ogłosić liczbę oddanych głosów i podział mandatów w ciągu czterech dni od wyborów, a nazwiska wybranych posłów - w ciągu siedmiu dni od wyborów.

"Dziękuję ludziom w komisjach i służbach, które zorganizowały te wybory, a zwłaszcza organom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które poczyniły ogromne wysiłki w walce z haniebnym zjawiskiem 'kupowania głosów' na rzecz Bułgarii" - napisał Radew na Facebooku.

"Głosowaliśmy aktywnie, pokonaliśmy apatię, ale nieufność do bułgarskiej polityki jest nadal duża i to jest dopiero pierwszy krok w kierunku przywrócenia normalności" - dodał.

Wybory w Bułgarii: Postępowa Bułgaria z większością w Zgromadzeniu Narodowym

Chociaż Centralna Komisja Wyborcza nie opublikowała jeszcze oficjalnego podziału mandatów w przyszłym parlamencie, niezależne ośrodki oszacowały, że Postępowa Bułgaria będzie mieć w nim samodzielną większość liczącą od 129 do 135 posłów w 240-osobowym Zgromadzeniu Narodowym.

Komentując wyniki wyborów, Radew zapewnił, że "zrobi wszystko, co możliwe, aby uniknąć konieczności ponownego organizowania przedterminowych wyborów w Bułgarii".

Niedzielne głosowanie było ósmymi wyborami parlamentarnymi w Bułgarii od 2021 roku, w tym siódmymi przedterminowymi.

O mandaty w Zgromadzeniu Narodowym ubiegało się łącznie 4786 kandydatów z 24 list partii i koalicji. Próg wyborczy w wyborach parlamentarnych w Bułgarii wynosi 4 proc.



Rumen Radew - kim jest?

Rumen Radew jest uznawany za polityka prorosyjskiego i eurosceptycznego, co budzi kontrowersje zarówno w kraju, jak i wśród partnerów Bułgarii w Unii Europejskiej i NATO. W przeszłości sprzeciwiał się wsparciu wojskowemu dla Ukrainy w wojnie z Rosją.