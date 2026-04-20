Koalicja Postępowa Bułgaria Rumena Radewa zdobyła 44,7 proc. głosów w niedzielnych wyborach parlamentarnych - wynika z danych Centralnej Komisji Wyborczej, opublikowanych w poniedziałek po przeliczeniu 97,5 proc. oddanych głosów. "Postępowa Bułgaria zwycięża bezapelacyjnie. To zwycięstwo nadziei nad nieufnością, wolności nad strachem. To zwycięstwo moralności. Ludzie odrzucili samozadowolenie i arogancję starych partii. Nie ulegli kłamstwom i manipulacjom" - powiedział Rumen Radew w pierwszym przemówieniu.
- Koalicja Postępowa Bułgaria zdobyła 44,7 proc. głosów, wygrywając przedterminowe wybory parlamentarne w Bułgarii.
- Szacunki wskazują, że partia Rumena Radewa może mieć samodzielną większość w Zgromadzeniu Narodowym.
- Postępowa Bułgaria byłego prezydenta Bułgarii Rumena Radewa zdobyła 44,7 proc. głosów (ponad 1,4 mln głosów).
- Za nią uplasowały się: GERB byłego premiera Bojko Borisowa z 13,4 proc. (421 tys. głosów)
- Prozachodnia koalicja Kontynuujemy Zmiany-Demokratyczna Bułgaria - 12,8 proc. (403 tys. głosów)
- Ruch na rzecz Praw i Wolności (MRF) - 6,7 proc. (212 tys. głosów)
- Nacjonalistyczne Odrodzenie - 4,3 proc. (135 tys. głosów).
Dane dotyczące głosowania za granicą również wskazują na zwycięstwo formacji Radewa - 38,1 proc. przy 98,7 proc. przetworzonych protokołach wyborczych.
Zgodnie z bułgarskim kodeksem wyborczym Centralna Komisja Wyborcza musi ogłosić liczbę oddanych głosów i podział mandatów w ciągu czterech dni od wyborów, a nazwiska wybranych posłów - w ciągu siedmiu dni od wyborów.
"Dziękuję ludziom w komisjach i służbach, które zorganizowały te wybory, a zwłaszcza organom Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które poczyniły ogromne wysiłki w walce z haniebnym zjawiskiem 'kupowania głosów' na rzecz Bułgarii" - napisał Radew na Facebooku.
"Głosowaliśmy aktywnie, pokonaliśmy apatię, ale nieufność do bułgarskiej polityki jest nadal duża i to jest dopiero pierwszy krok w kierunku przywrócenia normalności" - dodał.
Chociaż Centralna Komisja Wyborcza nie opublikowała jeszcze oficjalnego podziału mandatów w przyszłym parlamencie, niezależne ośrodki oszacowały, że Postępowa Bułgaria będzie mieć w nim samodzielną większość liczącą od 129 do 135 posłów w 240-osobowym Zgromadzeniu Narodowym.
Komentując wyniki wyborów, Radew zapewnił, że "zrobi wszystko, co możliwe, aby uniknąć konieczności ponownego organizowania przedterminowych wyborów w Bułgarii".
Niedzielne głosowanie było ósmymi wyborami parlamentarnymi w Bułgarii od 2021 roku, w tym siódmymi przedterminowymi.
O mandaty w Zgromadzeniu Narodowym ubiegało się łącznie 4786 kandydatów z 24 list partii i koalicji. Próg wyborczy w wyborach parlamentarnych w Bułgarii wynosi 4 proc.
Rumen Radew jest uznawany za polityka prorosyjskiego i eurosceptycznego, co budzi kontrowersje zarówno w kraju, jak i wśród partnerów Bułgarii w Unii Europejskiej i NATO. W przeszłości sprzeciwiał się wsparciu wojskowemu dla Ukrainy w wojnie z Rosją.