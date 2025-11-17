Pomnik upamiętniający kultową postać Bridget Jones stanął w sercu Londynu na Leicester Square. Renée Zellweger, która wcielała się w jej rolę przez ponad 20 lat, nie kryła wzruszenia podczas uroczystości odsłonięcia w poniedziałek 17 listopada. Pomnik szybko stał się atrakcją placu, na którym upamiętniono też inne fikcyjne postaci, np. Harry'ego Pottera.

Pomnik Bridget Jones na Leicester Square w Londynie / David Fisher/Shutterstock/Rex Features / East News

W Londynie na Leicester Square odsłonięto pomnik Bridget Jones, kultowej bohaterki obecnej w popkulturze od ponad 20 lat.

Renée Zellweger, aktorka i odtwórczyni roli Bridget, wyraziła wzruszenie i podkreśliła autentyczność postaci jako klucz do jej popularności na całym świecie.

Pomnik Bridget Jones jest pierwszą rzeźbą upamiętniającą komedię romantyczną w kolekcji "Scenes in the Square", która obejmuje już postaci takie jak Harry Potter czy Batman.

Więcej aktualnych informacji znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Uroczyste odsłonięcie na Leicester Square

W poniedziałek na Leicester Square w Londynie odsłonięto pomnik Bridget Jones - bohaterki stworzonej przez pisarkę Helen Fielding. Od 1996 r. podbija serca czytelników, a od 2001 r. także widzów na całym świecie. W wydarzeniu wzięła udział Renée Zellweger, odtwórczyni głównej roli w serii filmów.

Renée Zellweger przy pomniku postaci Bridget Jones / Millie Turner/Invision/AP / East News

Aktorka nie kryła radości i wzruszenia. Jej zdaniem pomnik jest uroczy. Stwierdziła nawet, że "Bridget jest o wiele słodsza od niej".

Fenomen Bridget Jones

Bridget Jones już wiele lat temu odcisnęła wyraźny ślad na popkulturze. Jej nieporadność, szczerość i wrażliwość sprawiły, że stała się bliska milionom widzów na całym świecie. Zellweger oceniła, że to właśnie autentyczność tej postaci odpowiada za tak ogromną popularność.

W jej zmaganiach rozpoznajemy samych siebie. To pozwala poczuć się dobrze z tym, kim naprawdę jesteśmy - być sobą mimo niedoskonałości - mówiła Zellweger w rozmowie z BBC.

Pomnik Bridget Jones na Leicester Square w Londynie / David Fisher/Shutterstock/Rex Features

Komediowe dziedzictwo Bridget Jones

Bridget Jones od początku była postacią, która rozweselała wielu widzów, zmagających się z codziennymi problemami. Pomnik na Leicester Square to pierwsza figura upamiętniająca komedię romantyczną w kolekcji "Scenes in the Square". To pomniki postaci fikcyjnych ustawione na placu Leicester Square w Londynie. Swoje miejsce mają tam już m.in. Harry Potter, Batman czy Wonder Woman.

Pisarka - twórczyni postaci Bridget Jones - podkreśliła, że przesłanie książki wciąż pozostaje aktualne. Mieć pocieszenie w postaci, z którą możesz się utożsamić, ponieważ jest prawdziwa, ludzka i emocjonalnie autentyczna, to jak mieć przyjaciela, z którym możesz być szczery - mówiła Fielding cytowana przez BBC.

Aktorka Renée Zellweger oraz pisarka Helen Fielding przy pomniku Bridget Jones w Londynie / David Fisher/Shutterstock/Rex Features

W lutym tego roku na ekrany kin trafił czwarty film z serii - "Bridget Jones: Szalejąc za facetem". Produkcja przedstawia Bridget jako samotną matkę, która próbuje odnaleźć się w świecie nowoczesnego randkowania.

Chociaż zapowiadano go jako ostatni z serii, autorka książek nie wyklucza kontynuacji. Nigdy nie mów nigdy. Jeśli pojawi się historia, którą uznam za interesującą, to ją napiszę - podsumowała Helen Fielding.