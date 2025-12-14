Za nami emocjonujący finał 23. Konkursu Piosenki Eurowizji Junior. W tym roku młodzi artyści z 18 krajów spotkali się w Tbilisi, stolicy Gruzji, by walczyć o prestiżowe trofeum. Zwyciężczynią tegorocznej edycji została reprezentantka Francji, 11-letnia Lou Deleuze z utworem "Ce monde". Polska, reprezentowana przez Mariannę Kłos, zakończyła rywalizację na 8. miejscu.

Występ Lou Deleuze po ogłoszeniu laueratów Eurowizji Junior 2025 / Junior Eurovision 2025 / Zrzut ekranu

Zwyciężczynią Eurowizji Junior 2025 została 11-letnia Lou Deleuze z Francji z piosenką "Ce monde".

Finał konkursu odbył się w Tbilisi, stolicy Gruzji, z udziałem 18 krajów.

Polska reprezentantka, Marianna Kłos, zajęła 8. miejsce z utworem "Brightest Light".

Francja na szczycie, Ukraina i Gruzja tuż za nią

Lou Deleuze zachwyciła zarówno jury, jak i publiczność piosenką "Ce monde", która zapewniła jej pierwsze miejsce. Młoda Francuzka jest nie tylko utalentowaną wokalistką, ale także aktorką - w 2023 roku zdobyła nagrodę Unifrance podczas festiwalu filmowego w Cannes za rolę w filmie krótkometrażowym "Sweet Tooth". Widzowie mogą ją także kojarzyć z francuskiej edycji programu "Mam Talent!".

Wideo youtube

Drugie miejsce przypadło Sofii Nersesian z Ukrainy, która wykonała utwór "Motanka". Na trzecim stopniu podium znalazła się Anita Abgariani z Gruzji z piosenką "Shine Like a Star".

Wideo youtube

Polska reprezentantka w pierwszej dziesiątce

Marianna Kłos, reprezentująca Polskę, zdobyła w sumie 139 punktów - 72 od jury oraz 67 od widzów. Jej utwór "Brightest Light" to piosenka o nadziei i odwadze, która ma inspirować słuchaczy do wiary w siebie i realizowania marzeń. Występ Marianny był pełen emocji i symboliki - artystka pojawiła się na scenie w białej sukni, a towarzyszyły jej syreny, co dodało występowi baśniowego klimatu.

Kłos została wybrana na polską reprezentantkę po udziale w finale 8. edycji "The Voice Kids", gdzie zajęła drugie miejsce. Zwyciężczyni programu, Zosia Wójcik, nie mogła wziąć udziału w Eurowizji Junior ze względu na wiek - regulamin konkursu dopuszcza uczestników w wieku od 9 do 14 lat.

Wideo youtube

Kim jest Marianna Kłos?

Marianna Kłos to nie tylko wokalistka, ale również aktorka musicalowa - odgrywa rolę Wendy w stołecznym Studio Buffo w spektaklu "Piotruś Pan". Młoda artystka pasjonuje się także grą na fortepianie, tańcem oraz teatrem. Jej głos można usłyszeć w najnowszej animowanej komedii świątecznej "Mikołaj i ekipa", która od 5 grudnia gości na ekranach polskich kin.