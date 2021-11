5 osób zmarło, zaś 48 odniosło rany w wyniku potrącenia samochodem przez kierowcę, który wjechał w niedzielę na trasę parady bożonarodzeniowej w Waukeshy w USA - poinformowała w miejscowa policja. Szef policji Dan Thompson stwierdził, że zabójstwa nie były aktem terroryzmu. Sprawca został zatrzymany, postawiono mu już także zarzuty.

Według jednego ze świadków cytowanego przez dziennik "Milwaukee Journal Sentinel", samochód uderzył m.in. w grupę dziewczynek ze szkolnego zespołu tanecznego. Na zdjęciu miejsce tragedii. / TANNEN MAURY / PAP/EPA

W miasteczku Waukesha w stanie Wisconsin w USA kierowca SUV-a wjechał w niedzielę w ludzi bawiących się na bożonarodzeniowej paradzie.

Na filmach wideo z niedzielnego zdarzenia widać, jak czerwony samochód terenowy z dużą szybkością przełamuje policyjne bariery i wjeżdża na teren odbywającej się w mieście bożonarodzeniowej parady, potrącając wielu ludzi, lecz omijając część z nich.











Według miejscowych władz zginęło 5 osób, a ponad 48 odniosło obrażenia, dwoje to dzieci, które są w stanie krytycznym. Ofiary śmiertelne to cztery kobiety w wieku 52-79 oraz 81-letni mężczyzna.

Najpierw była awantura

Szef policji w Waukeshy Dan Thompson poinformował, że osoba podejrzana o spowodowanie tragedii - została zatrzymana. To 39-letni Darrell E. Brooks, któremu postawiono 5 zarzutów celowego zabójstwa. Według Thompsona Brooks działał sam i nie kierował się żadną ideologią. Dodał, że tuż przed popełnieniem zbrodni Brooks opuścił miejsce, gdzie zgłoszono domową awanturę.

Chcę jednak wyjaśnić kilka plotek, które się pojawiły. Nie było pościgu za podejrzanym. To nie był akt terroryzmu - dodał.

Nie pierwszy atak z użyciem samochodu

Według "Milwaukee Journal Sentinel" pochodzący z Milwaukee mężczyzna trzykrotnie w ciągu niecałych dwóch lat miał stawiane zarzuty dotyczące narażania bezpieczeństwa innych oraz przemocy domowej.



W ostatnim przypadku, do którego doszło 5 listopada, 39-latek miał przejechać swoją partnerkę samochodem na parkingu stacji benzynowej. Kobieta odniosła obrażenia i trafiła do szpitala, a Brooks do aresztu. Wyszedł z niego w miniony piątek po wpłaceniu kaucji w wysokości 1 tys. dolarów. Stało się to choć toczą się wobec niego dwa inne postępowania, w sprawie narażania bezpieczeństwa innych z użyciem niebezpiecznej broni.

Według portalu rozrywkowego TMZ z kolei, Brooks był również lokalnym raperem, który występował pod pseudonimem Mathboi Fly.