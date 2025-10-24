Papież Leon XIV zatwierdził dekret w sprawie męczeństwa salezjanina Jana Świerca i ośmiu innych polskich kapłanów z tego zgromadzenia, zamordowanych w niemieckich obozach Auschwitz i Dachau w latach 1941-1942. O decyzji papieża, przybliżającej ich beatyfikację, poinformował w piątek Watykan.

Papież Leon XIV / MAURIZIO BRAMBATTI / PAP/EPA

Papież Leon XIV zatwierdził dekret o męczeństwie księdza Jana Świerca oraz ośmiu innych polskich salezjanów, zamordowanych w Auschwitz i Dachau w latach 1941-1942.

Decyzja papieża przybliża beatyfikację tych duchownych - poinformował Watykan.

Papież zatwierdził także dekret o męczeństwie księży Jana Buly i Vaclava Drboli, ofiar komunistycznego reżimu w Czechosłowacji z lat 1951-1952.

Po więcej informacji zapraszamy na RMF24.pl

Jan Świerc urodził się w 1877 roku w Królewskiej Hucie, obecnym Chorzowie. Po ukończeniu gimnazjum w Turynie wstąpił do Zgromadzenia Salezjańskiego we włoskim mieście Ivrea. Był dyrektorem Zakładu Salezjańskiego im. Księdza Bosko, czyli domu zakonnego, w Oświęcimiu. Od 1938 roku był proboszczem krakowskiej parafii św. Stanisława Kostki i dyrektorem tamtejszej wspólnoty.

W 1941 r. został aresztowany w Krakowie przez Gestapo razem z innymi salezjanami. Po brutalnym przesłuchaniu w więzieniu został wysłany do niemieckiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz. Z pozostałymi salezjanami trafił do kompanii karnej w bloku śmierci. Został skierowany do pracy, był bity. Został zamordowany przez jednego z kapo.

Ksiądz Świerc to jeden ze 122 Sług Bożych, męczenników z okresu II wojny światowej, których proces beatyfikacyjny rozpoczął się w 2003 roku.

Obecnie prowadzony jest proces beatyfikacyjny Sług Bożych: księdza Świerca i ośmiu jego towarzyszy z rodziny salezjańskiej. To księża, wychowawcy Zakładu ks. Bosko w Oświęcimiu: Włodzimierz Szembek, Ignacy Antonowicz, Ignacy Dobiasz, Franciszek Harazim, Franciszek Miśka, Ludwik Mroczek, Kazimierz Wojciechowski i Karol Golda.

Leon XIV zatwierdził też m.in. dekret o męczeństwie księży diecezjalnych, ofiar komunistycznego reżimu w Czechosłowacji: Jana Buly i Vaclava Drboli, zamordowanych w latach 1951-1952.

