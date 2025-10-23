​W Kaplicy Sykstyńskiej odbyło się w czwartek wydarzenie, które nie miało miejsca od prawie 500 lat. Papież Leon XIV modlił się tam z brytyjskim królem Karolem III, który jest głową Kościoła anglikańskiego. Obecna była również małżonka monarchy, królowa Kamila.

Król Karol III wraz z małżonką królową Kamilą został przyjęty w Watykanie przez papieża Leona XIV / PAP/EPA/VATICAN MEDIA HANDOUT / PAP/EPA

Historyczna modlitwa w Watykanie

Takiej wspólnej modlitwy papieża i głowy Kościoła Anglii nie było od czasów schizmy króla Henryka VIII w 1534 roku, gdy zerwał on więzy z Kościołem katolickim. Ogłosił się on wtedy głową Kościoła anglikańskiego, gdy papież Klemens VII odmówił unieważnienia jego małżeństwa z Katarzyną Aragońską, by mógł poślubić Annę Boleyn i zapewnić tron następcy.

Papież ekskomunikował Henryka VIII, a król odciął Anglię od władzy papieskiej.

Czwartkowa modlitwa ekumeniczna papieża i króla Karola III została uznana za wydarzenie historyczne i ważny krok we wzajemnych, dobrych relacjach. Główną intencją modlitwy była troska o środowisko naturalne, która bliska jest biskupowi Rzymu i monarsze. Śpiewały chóry papieski i królewski.

To on poprowadził modlitwę króla Karola III i papieża Leona XIV

Modlitwę poprowadzili papież oraz anglikański arcybiskup Yorku Stephen Cottrell. Ekumeniczny charakter uroczystej modlitwy podkreśliła pieśń do słów świętego Ambrożego w tłumaczeniu świętego kardynała Johna Henry'ego Newmana, który jako anglikanin przeszedł na katolicyzm. 1 listopada papież ogłosi go Doktorem Kościoła.

Wizyta brytyjskiego monarchy w stolicy Apostolskiej odbywa się z okazji Roku Świętego. Przyjazdowi brytyjskiego monarchy i jego małżonki do Pałacu Apostolskiego towarzyszył uroczysty ceremoniał, a także nadzwyczajne środki bezpieczeństwa w rejonie Watykanu. Papież przyjął parę królewską w bibliotece Pałacu Apostolskiego. To ich pierwsze spotkanie od wyboru Leona XIV w maju.

Wspólna modlitwa. Kościół czekał pół tysiąca lat

Po tej rozmowie i wymianie prezentów król udał się na spotkanie z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem, a królowa zwiedziła w tym czasie Kaplicę Paulińską. Kardynał Parolin jako pierwszy delegat papieża od prawie 500 lat uczestniczył w koronacji Karola III i Kamili w Opactwie Westminsterskim w 2023 roku.