Susan Boyle, która 16 lat temu szturmem zdobyła świat swoim głosem i autentycznością, dziś znów jest na ustach wszystkich. Szkocka gwiazda olśniewa nowym wizerunkiem, a jej przemiana zaskoczyła nawet najwierniejszych fanów.

Susan Boyle na zdjęciu z 2012 roku / Danny Lawson / PAP/PA

Susan Boyle, gwiazda "Britain’s Got Talent" z 2009 roku, zaskoczyła fanów swoją metamorfozą po 16 latach od debiutu.

Na gali Pride of Britain Awards zaprezentowała nową fryzurę - elegancki blond bob z prostą grzywką, co dodało jej świeżości i podkreśliło rysy twarzy.

Pomimo trudności zdrowotnych, w tym diagnozy zespołu Aspergera i udaru, Susan Boyle wraca z nową energią i zapowiada kolejne muzyczne projekty.

Narodziny fenomenu: Susan Boyle podbija świat

W 2009 roku świat mediów zamarł, gdy na scenę brytyjskiego talent show "Britain’s Got Talent" weszła niepozorna kobieta z małej szkockiej miejscowości. Susan Boyle, wówczas 48-letnia, swoim wykonaniem "I Dreamed a Dream" z musicalu "Les Misérables" wywołała łzy wzruszenia i burzę braw. Jej szczerość, naturalność i brak typowej scenicznej ogłady sprawiły, że publiczność pokochała ją od pierwszego dźwięku.

W tamtym czasie Susan Boyle zyskała status międzynarodowej sensacji - nie tylko dzięki niezwykłemu głosowi, ale i dzięki temu, że udowodniła, iż nie liczy się wygląd, lecz talent i pasja. Jej kręcone, ciemne włosy, wyraziste brwi i naturalny styl stały się symbolem autentyczności.

Nowa era: Susan Boyle olśniewa metamorfozą

Mija 16 lat od debiutu, a Susan Boyle znów jest na szczycie medialnego zainteresowania. Pod koniec października piosenkarka pojawiła się na prestiżowej gali Pride of Britain Awards w Londynie w zupełnie nowej odsłonie. Zamiast charakterystycznych ciemnych loków, Boyle zaprezentowała się w eleganckim, blond bobie z prostą grzywką. Nowa fryzura podkreśliła jej rysy twarzy i dodała świeżości całej stylizacji.

Na czerwonym dywanie Susan Boyle olśniła czarno-białą sukienką w geometryczne wzory, długimi rękawami i szeroką spódnicą, a całość dopełnił perłowy naszyjnik, efektowny futrzany szal oraz elegancka kopertówka. Artystka promieniała, pozując do zdjęć i rozdając uśmiechy fotoreporterom.

Fani zachwyceni: "Wyglądasz przepięknie!"

Nowy wizerunek Boyle natychmiast stał się sensacją w mediach społecznościowych. Fani nie kryli zachwytu: "Wyglądasz przepięknie!", "Twoja fryzura jest po prostu fantastyczna!" - czytamy w komentarzach pod instagramowym postem piosenkarki. Sama Susan Boyle nie kryła wzruszenia, dzieląc się swoimi przeżyciami z gali:

"Co za cudowny wieczór na Pride of Britain Awards! To była taka zaszczyt świętować tylu naprawdę inspirujących ludzi. Wszyscy wyglądali absolutnie fantastycznie. Miło było zobaczyć kilka znajomych twarzy" - napisała, dodając: "To był wieczór pełen dumy, radości i podziwu dla kilku niesamowitych bohaterów."

Warto przypomnieć, że Pride of Britain Awards to coroczne wydarzenie, podczas którego honoruje się tzw. bohaterów dnia codziennego - osoby, które swoją postawą i działaniami inspirują innych.

Droga pełna wyzwań: Susan Boyle i jej walka o powrót

Susan Boyle przeszła niewiarygodną metamorfozę / Andrew Milligan / PAP/PA

Metamorfoza Boyle nie była przypadkowa. W ostatnich miesiącach artystka stopniowo zmieniała swój wizerunek, publikując kolejne zdjęcia z coraz jaśniejszymi i gładszymi włosami. Jednak nowe wcielenie to nie tylko efekt zmian zewnętrznych. Boyle przeszła przez wiele życiowych prób: w 2013 roku zdiagnozowano u niej zespół Aspergera, a także zmagała się z depresją. W 2022 roku przeszła udar, z którego na szczęście udało jej się w pełni wyzdrowieć.

Pomimo przeciwności losu, Susan Boyle nie poddała się. W kwietniu, z okazji swoich 64. urodzin, powróciła do mediów społecznościowych po długiej przerwie i zapowiedziała nowe projekty muzyczne.