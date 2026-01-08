Duńskie wojsko ma obowiązek natychmiastowej reakcji w przypadku ataku na Grenlandię - nawet bez rozkazu dowództwa. Takie stanowisko potwierdził duński resort obrony, odpowiadając na pytania mediów w obliczu rosnących napięć wokół największej wyspy świata.
- Duński resort obrony potwierdził, że żołnierze mają obowiązek natychmiastowej obrony Grenlandii w razie ataku, nawet bez rozkazu dowództwa.
- Wypowiedzi amerykańskich i europejskich polityków wskazują na rosnące napięcia wokół największej wyspy świata.
- Były premier Francji ostrzegł, że atak na Grenlandię przez USA byłby bezprecedensowym naruszeniem suwerenności i zagroziłby jedności NATO.
O Grenlandii, największej niebędącej kontynentem wyspie świata, w ostatnich dniach znów jest głośno. Wszystko za sprawą buńczucznych wypowiedzi amerykańskich oficjeli, w tym Donalda Trumpa, który w zasadzie od początku swojej prezydentury wielokrotnie mówił o konieczności przejęcia Grenlandii przez Stany Zjednoczone.
Prezydent USA do ostrej retoryki wrócił po tym, jak w sobotę amerykańskie siły specjalne uprowadziły przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro i jego żonę Cilię Flores, stawiając ich przed sądem w Nowym Jorku.
Oliwy do ognia dolała rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt, która na pytanie o amerykańskie zamiary wobec Grenlandii odparła, że działania militarne są zawsze jedną z dostępnych opcji. Choć amerykańską inwazję na Grenlandię wykluczył sekretarz stanu USA Marco Rubio, w Europie nastąpiło wyraźne poruszenie.
Były premier Francji Dominique de Villepin ostrzegł, że jeśli Stany Zjednoczone rzeczywiście dokonają inwazji na Grenlandię, to staną się "wrogiem" europejskich państw członkowskich NATO.
Europa w żadnym wypadku nie powinna godzić się na jakiekolwiek naruszenie europejskiej suwerenności - powiedział w wywiadzie dla Bloomberg TV, podkreślając, że atak jednego członka NATO na drugiego byłby "bezprecedensowy".
Choć nie wprost, to palcem Stanom Zjednoczonym pogroziła Dania. Tamtejszy resort obrony potwierdził, w odpowiedzi na pytanie duńskiego dziennika "Berlingske", że w razie inwazji obcych wojsk np. na terytorium Grenlandii, żołnierze mają podjąć natychmiastowy kontratak, bez czekania na rozkaz.
Zgodnie z zasadami użycia siły przyjętymi w 1952 roku, "zaatakowane siły muszą natychmiast podjąć walkę bez rozkazu, nawet jeżeli ich dowódcy nie zostali poinformowani, że kraj znalazł się w stanie wojny".
Amerykańska administracja podkreśla, że przyłączenie Grenlandii jest obecnym priorytetem Stanów Zjednoczonych.
Biały Dom argumentuje to tym, że wyspa jest ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego USA, a także kluczowa dla odstraszania przeciwników Ameryki w regionie Arktyki.
Potrzebujemy jej dla obrony - powiedział sam Donald Trump, dodając, że wokół Grenlandii krążą rosyjskie i chińskie statki, a Dania nie jest w stanie zapewnić wyspie bezpieczeństwa.
Marco Rubio przyznał jednak, że celem Białego Domu jest nabycie wyspy, a nie inwazja.