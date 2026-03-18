Użytkownicy mają problem z dostępem do platformy X. Ze strony downdetector.com wynika, że awaria jest zgłaszana masowo przez internautów z różnych zakątków świata.

Problemy zaczęły się pojawiać po godzinie 15:00 czasu polskiego. Kłopoty polegają na publikowaniu wpisów i odświeżaniu strony głównej - zaczęli je zgłaszać użytkownicy z Europy, Stanów Zjednoczonych, a także Azji.

Po godzinie 16:00 liczba zgłoszeń zaczęła spadać.

Według serwisu Downdetector większość zgłoszonych problemów dotyczyła aplikacji X (46 proc.), a na drugim miejscu znalazła się strona internetowa (15 proc.).



Nie jest jasne z czego wynikają problemy, ani jak długo zajmie przywrócenie pełnej funkcjonalności.