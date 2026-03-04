Nad ranem w Poznaniu doszło do potencjalnie groźnej sytuacji. O godzinie 05:02 element torowiska przebił podłogę w tramwaju linii nr 14 w okolicach Dworca Zachodniego. "Szczęśliwie nikomu nic się stało" – przekazała RMF24 rzeczniczka MPK Poznań Agnieszka Smogulecka. Pojazd wymaga naprawy.

Zdjęcie ilustracyjne. Element torowiska przebił podłogę tramwaju / Shutterstock

Pokrywa grzałki elektrycznej przebiła podłogę tramwaju linii nr 14 w Poznaniu.

Żaden z pasażerów nie został poszkodowany.

Do nietypowej sytuacji doszło na trasie Poznańskiego Szybkiego Tramwaju w czasie porannego kursu. Uniosła się, oderwała i przebiła podłogę tramwaju pokrywa grzałki elektrycznej. Jest to element torowiska - informuje Smogulecka. Szczęśliwie nikomu nic się stało - dodała. Zdjęcie pokazujące przebitą podłogę pojawiły się na profilu poznanmoment .

Podłoga poznańskiego tramwaju przebita / Poznanmoment / Zrzut ekranu

Na miejsce wysłano służby techniczne. Uszkodzony element został wycięty i zabezpieczony. Przerwa w kursowaniu tramwajów w miejscu awarii trwała do 05:15. Mamy pogotowie, które w miarę szybko jest w stanie zareagować. Ruch od rana odbywa się bez przeszkód - zaznaczyła rzeczniczka MPK Poznań.

Uszkodzony tramwaj zjechał do zajezdni. Konieczna jest jego naprawa.

Służby MPK Poznań ustalają, co było przyczyną awarii. Przeglądy torowisk są prowadzone cyklicznie. Konkretna przyczyna wymaga wyjaśnienia - zaznaczyła Smogulecka.