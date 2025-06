Co najmniej siedem osób zginęło w wyniku burzy śnieżnej, która przeszła we wtorek nad Republiką Południowej Afryki. Zniszczonych jest wiele domów. Zamknięto część dróg.

Według prognoz silne opady śniegu i deszczu oraz niszczące wiatry będą trwały do połowy tygodnia / Shutterstock

Burza śnieżna przeszła przez trzy prowincje RPA: Przylądkową Wschodnią, KwaZulu-Natal i Wolne Państwo.

We wtorek w prowincji Przylądkowej Wschodniej znaleziono ciała siedmiorga osób. Wezbrana rzeka porwała też autobus wiozący dzieci do szkoły. Do tej pory znaleziono troje z nich. Nic im się nie stało. Nie wiadomo jednak, ilu uczniów było w pojeździe.

W dystrykcie Ugu w prowincji KwaZulu-Natal burza zniszczyła około 80 domów, z czego 50 całkowicie.