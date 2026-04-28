​Strzelanina w Atenach. Pięć osób zostało rannych, gdy 89-letni mężczyzna najpierw otworzył ogień w zakładzie ubezpieczeń społecznych EFKA, a po kilku godzinach w budynku sądu w Atenach. Policja poszukuje sprawcy.

Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.

Greckie media podają, że mężczyzna ma 89 lat. Według policji otworzył on ogień w zakładzie ubezpieczeń społecznych EFKA, gdzie ranił jednego z pracowników w nogę. Po kilku godzinach zaczął strzelać w sądzie w Atenach, gdzie zranił co najmniej cztery osoby.

Cytat W budynku Sądu Rejonowego otworzył ogień w biurze 23, gdzie składane są pisma procesowe. Mężczyzna rzekomo celował w podłogę, jednak odłamki raniły pracujące tam kobiety. Następnie rzucił kilka teczek na podłogę, mówiąc, że właśnie tam znajduje się odpowiedź na pytanie, dlaczego to zrobił. Potem zszedł na parter, gdzie zostawił karabin i uciekł z miejsca zdarzenia - relacjonuje grecki portal Naftemporiki.

Motywy działania sprawcy nie są znane.

89-letni podejrzany uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając karabin myśliwski. Krótko po ataku budynek sądu został ewakuowany. Cztery osoby trafiły do szpitala.