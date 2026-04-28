Strzelanina w Atenach. Pięć osób zostało rannych, gdy 89-letni mężczyzna najpierw otworzył ogień w zakładzie ubezpieczeń społecznych EFKA, a po kilku godzinach w budynku sądu w Atenach. Policja poszukuje sprawcy.
- Najnowsze informacje z kraju i ze świata znajdziesz na RMF24.pl. Bądź na bieżąco.
Greckie media podają, że mężczyzna ma 89 lat. Według policji otworzył on ogień w zakładzie ubezpieczeń społecznych EFKA, gdzie ranił jednego z pracowników w nogę. Po kilku godzinach zaczął strzelać w sądzie w Atenach, gdzie zranił co najmniej cztery osoby.
Motywy działania sprawcy nie są znane.
89-letni podejrzany uciekł z miejsca zdarzenia, zostawiając karabin myśliwski. Krótko po ataku budynek sądu został ewakuowany. Cztery osoby trafiły do szpitala.