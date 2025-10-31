W Polsce coraz większą uwagę przykłada się do bezpieczeństwa na drogach, a jednym z kluczowych elementów jest odpowiednia korekcja wzroku u kierowców. Osoby posiadające wadę wzroku i prawo jazdy z odpowiednim oznaczeniem muszą bezwzględnie stosować się do zaleceń lekarza. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nie tylko wysokim mandatem, ale również zakazem dalszego prowadzenia pojazdu.

Co grozi za jazdę bez okularów? (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Więcej informacji z kraju i świata znajdziesz na stronie głównej RMF24.pl

Obowiązkowe badania i oznaczenia w prawie jazdy

Każdy kandydat na kierowcę, a także osoba przedłużająca ważność prawa jazdy, musi przejść badania lekarskie, w tym szczegółową kontrolę wzroku. Jeśli lekarz stwierdzi konieczność stosowania korekcji, informacja ta zostaje umieszczona w dokumencie w postaci specjalnego kodu. Najczęściej spotykanym oznaczeniem jest kod 01, który informuje o obowiązku korzystania z korekcji wzroku podczas prowadzenia pojazdu.

Kod ten może być dodatkowo sprecyzowany. Przykładowo, kod 01.01 oznacza konieczność jazdy w okularach, natomiast 01.02 - w soczewkach kontaktowych. To niezwykle ważne, ponieważ kierowca z kodem 01.01 nie może prowadzić pojazdu w soczewkach kontaktowych, a osoba z kodem 01.02 nie powinna zastępować soczewek okularami.

Surowe konsekwencje za złamanie przepisów

Zignorowanie tych oznaczeń traktowane jest jako poważne wykroczenie. Policja podczas rutynowej kontroli może sprawdzić, czy kierowca stosuje się do zaleceń wpisanych w prawie jazdy. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, funkcjonariusze mają prawo nałożyć mandat w wysokości co najmniej 1500 złotych. Co więcej, w skrajnych przypadkach może zostać orzeczony zakaz dalszego prowadzenia pojazdu.

Jeszcze kilka lat temu kara za takie przewinienie wynosiła 500 złotych, jednak obecnie przepisy są znacznie bardziej restrykcyjne. Wszystko po to, by zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i wyeliminować ryzyko związane z prowadzeniem pojazdu przez osoby, które nie widzą wystarczająco dobrze.

Przykładowo - jeśli kierowca, który posiada w prawie jazdy kod 01.01, czyli obowiązek jazdy w okularach, a zdecyduje się na prowadzenie samochodu w soczewkach kontaktowych, nawet jeśli jego wzrok jest odpowiednio skorygowany - łamie przepisy. W świetle prawa może zostać potraktowany jak osoba prowadząca bez wymaganych uprawnień.