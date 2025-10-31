Od stycznia w Hiszpanii kierowcy będą musieli wyposażyć swoje auta w nowoczesną lampę V16, która zastąpi tradycyjny trójkąt ostrzegawczy. Nowe rozwiązanie ma poprawić bezpieczeństwo na drogach i może wkrótce pojawić się także w innych krajach Unii Europejskiej.

/ Shutterstock

Od stycznia 2026 roku w Hiszpanii trójkąt ostrzegawczy zostanie zastąpiony lampą V16.

Lampa V16 emituje światło widoczne z kilometra i posiada geolokalizator.

Nowe urządzenie może w przyszłości stać się obowiązkowe także w innych krajach UE.

W Polsce na razie obowiązuje tradycyjny trójkąt ostrzegawczy.

Od 1 stycznia przyszłego roku w Hiszpanii wchodzi w życie nowy obowiązek dla kierowców. Tradycyjny trójkąt ostrzegawczy, dotychczas niezbędny w każdym samochodzie, zostanie zastąpiony przez nowoczesne urządzenie - lampę V16. Nowe przepisy zakładają, że tylko lampa V16 będzie legalnym sposobem oznakowania pojazdu w sytuacji awaryjnej.

Jak działa lampa V16?

Lampa V16 to niewielkie urządzenie mocowane na dachu pojazdu za pomocą magnesu. Emituje światło widoczne w zakresie 360 stopni, które można dostrzec nawet z odległości kilometra. Minimalny czas działania lampy to 30 minut, a wbudowana bateria powinna wytrzymać przez co najmniej 18 miesięcy.

Co ważne, V16 wyposażona jest także w geolokalizator i nadajnik, które łączą się z siecią telekomunikacyjną. Dzięki temu służby ratunkowe oraz inni kierowcy mogą być szybko poinformowani o zdarzeniu drogowym. Nowe urządzenie zostało już zatwierdzone przez hiszpański Główny Zarząd Ruchu Drogowego.

Czy zmiany obejmą całą Europę?

Na razie obowiązek posiadania lampy V16 dotyczy tylko Hiszpanii, ale rozwiązanie to wzbudziło zainteresowanie instytucji Unii Europejskiej. Parlament Europejski zwrócił się do Komisji Europejskiej z prośbą o analizę możliwości wprowadzenia takiego obowiązku na terenie całej wspólnoty.

W przyszłości podobne przepisy mogą więc pojawić się także w Polsce i innych krajach UE.

Obecne przepisy w Polsce

W Polsce kierowcy nadal muszą posiadać w samochodzie trójkąt ostrzegawczy. Przepisy precyzują, kiedy i jak należy go używać:

Awaria pojazdu - trójkąt należy ustawić, gdy samochód ulegnie awarii na jezdni lub poboczu.

- trójkąt należy ustawić, gdy samochód ulegnie awarii na jezdni lub poboczu. Wypadek drogowy - obowiązkowe jest oznakowanie miejsca zdarzenia, zwłaszcza gdy pojazd nie może zostać usunięty z drogi.

- obowiązkowe jest oznakowanie miejsca zdarzenia, zwłaszcza gdy pojazd nie może zostać usunięty z drogi. Holowanie pojazdu - holowany samochód musi być oznaczony trójkątem z tyłu po lewej stronie.

Odległość ustawienia trójkąta zależy od rodzaju drogi. Na autostradach i drogach ekspresowych trójką należy ustawić 100 metrów za pojazdem. Na drogach poza obszarem zabudowanym to 30-50 metrów. W obszarze zabudowanym trójkąt należy ustawić tuż za pojazdem lub na nim.

Brak trójkąta lub nieprawidłowe jego użycie grozi mandatem do 150 zł i 1 punktem karnym.

Bezpieczeństwo przede wszystkim

Policja przypomina, że w każdej sytuacji awaryjnej, oprócz wystawienia trójkąta, należy włączyć światła awaryjne. Na autostradach i drogach ekspresowych jest to obowiązkowe, na innych drogach - zalecane.