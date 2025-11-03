"Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne na całym terytorium Zjednoczonej Republiki Tanzanii" - apeluje polski resort. Komunikat jest pokłosiem masowych protestów po wyborach prezydenckich i parlamentarnych, które odbyły się tam 29 października. Władze wprowadziły do odwołania godzinę policyjną w Dar es Salaam. Na ulicach największych miast jest policja i wojsko. Możliwe są też przerwy i utrudnienia w dostępie do telefonii komórkowej i internetu. Jak sytuacja wygląda konkretnie na Zanzibarze, gdzie tak chętnie wybierają się Polacy?
Zanzibar, archipelag należący do Tanzanii, jest licznie odwiedzany przez polskich turystów. Ci, którzy tam są, a także inni przebywający na terytorium Zjednoczonej Republiki Tanzanii, powinni zachować szczególną ostrożność, a turystom, którzy się tam wybierają, Ministerstwo Spraw Zagranicznych to odradza. Od kilku dni m.in. BBC donosi o krwawych protestach związanych z wyborami w Tanzanii. Na samym Zanzibarze sytuacja wydaje się spokojniejsza, jednak i tak należy zachować szczególną ostrożność. "Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza podróże, które nie są konieczne na całym terytorium Zjednoczonej Republiki Tanzanii" - zaapelowano.
"Setki osób zginęły w Tanzanii podczas trzech dni protestów po środowych wyborach powszechnych - poinformowała główna partia opozycyjna w kraju. Podawana liczba ofiar śmiertelnych jest zmienna, a ogólnokrajowa przerwa w dostępie do internetu utrudnia weryfikację tych danych. Podczas gdy rzecznik opozycyjnej partii Chadema podał agencji prasowej AFP, że w starciach z siłami bezpieczeństwa zginęło 'około 700' osób, źródło dyplomatyczne w Tanzanii poinformowało BBC, że istnieją wiarygodne dowody na śmierć co najmniej 500 osób (...)" - podaje BBC.
"Protestujący oskarżają rząd o podważanie demokracji poprzez tłumienie głównych liderów opozycji. Jeden z nich przebywa w więzieniu, a drugi został wykluczony z przyczyn formalnych" - informują media.
Polskie MSZ poinformowało, że w związku z gwałtowym zaostrzeniem sytuacji bezpieczeństwa - po wyborach prezydenckich i parlamentarnych 29 października - władze wprowadziły do odwołania godzinę policyjną w Dar es Salaam. Na ulicach są "siły wojskowe i policyjne". Możliwe są przerwy i utrudnienia w dostępie do telefonii komórkowej i internetu. MSZ apeluje, by unikać wszelkich zgromadzeń publicznych oraz przebywania w tłumie.
"Istnieje ryzyko dalszej eskalacji nastrojów społecznych w kraju. W przypadku znalezienia się w pobliżu demonstracji, oddal się w bezpieczne miejsce i stosuj do zaleceń oraz komunikatów miejscowych struktur bezpieczeństwa" - czytamy w komuniakcie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Resort dodaje, że w Tanzanii istnieje ryzyko ataków terrorystycznych, m.in. ze strony organizacji Al-Shabaab. Na ataki narażone są miejsca publiczne, w tym uczęszczane przez cudzoziemców: środki transportu publicznego, hotele, restauracje, bary, widowiska sportowe, uroczystości religijne.
MSZ podaje, że większość wyjazdów turystycznych przebiega bezpiecznie, jednak zdarzają się kradzieże, w tym wyrywanie toreb i plecaków przez przejeżdżające motocykle i autoriksze (bajaj). Ofiarami rabunków mogą być spacerujący po plażach, zwłaszcza nocą.
"Odnotowano również porwania turystów w celu wymuszenia wypłacenia pieniędzy z bankomatu. W ośrodkach miejskich (także w dzielnicach bogatszych), w północnych parkach narodowych (zwłaszcza Serengeti) oraz na głównych drogach mogą zdarzać się napady, w tym z bronią. Należy korzystać wyłącznie z oznaczonych, tj. zarejestrowanych taksówek. Zachęcamy do zgłaszania wszelkich przestępstw na najbliższy posterunek policji i żądania kopii raportu policyjnego. Zaleca się unikanie noszenia przy sobie większej ilości gotówki oraz wartościowych przedmiotów, w tym biżuterii i zegarków" - podano.