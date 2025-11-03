Silne trzęsienie ziemi nawiedziło w niedzielę północy Afganistan, powodując śmierć co najmniej 20 osób i obrażenia u ponad 300 kolejnych. Zniszczeniu uległy m.in. historyczne zabytki, a ratownicy przez całą noc walczyli o dotarcie do poszkodowanych.

Silne trzęsienie ziemi nawiedziło w niedzielę północy Afganistan; są zabici, ranni i zniszczenia (zdjęcie ilustracyjne) / Qazafi/Xinhua News / East News

Silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,3 nawiedziło w niedzielę północny Afganistan.

Z informacji lokalnych władz wynika, że zginęło co najmniej 20 osób, a ponad 300 zostało rannych.

Afganistan to jeden z najbardziej aktywnych sejsmicznie regionów świata; to kolejne silne trzęsienie ziemi w tym kraju w ostatnich miesiącach.

Zajrzyj na stronę główną RMF24.pl - znajdziesz tam więcej najważniejszych informacji z Polski i ze świata.

Jak przekazała amerykańska Narodowa Służba Geologiczna (USGS), w niedzielę późnym wieczorem czasu polskiego (w nocy z niedzieli na poniedziałek czasu lokalnego) silne trzęsienie ziemi o magnitudzie 6,3 nawiedziło północny Afganistan. Epicentrum znajdowało się 22 km na południowy zachód od miasta Khulm, z kolei hipocentrum było położone na głębokości 28 km.

Trzęsienie ziemi było bardzo mocno odczuwalne na powierzchni ziemi - głównie w pobliżu epicentrum, czyli okolicach 500-tysięcznego miasta Mazar-i Szarif, ale też w oddalonej o kilkaset kilometrów stolicy kraju, Kabulu.

Zabici, ranni i zniszczenia

Lokalne władze poinformowały, że w wyniku trzęsienia ziemi zginęło co najmniej 20 osób, a 320 zostało rannych. Jeden z korespondentów agencji AFP przekazał, że trzęsienie ziemi uszkodziło pochodzący z XV wieku Błękitny Meczet w Mazar-i Szarif, jeden z najcenniejszych zabytków w kraju.

Ratownicy przez całą noc walczyli o dotarcie do poszkodowanych. Rządzony przez talibów afgański resort obrony podał, że udało się odblokować drogę zasypaną w wyniku osunięcia ziemi i ewakuować osoby, które utknęły tam w nocy.

Kolejne silne trzęsienie ziemi w Afganistanie

Afganistan to jeden z najbardziej aktywnych sejsmicznie krajów świata. Leży na styku płyt tektonicznych eurazjatyckiej i indyjskiej, w rejonie gór Hindukusz, co sprawia, że regularnie dochodzi tam do trzęsień ziemi, często o dużej sile. Wstrząsy w tym regionie są częste i nierzadko powodują poważne zniszczenia oraz ofiary w ludziach.

Wczorajsze trzęsienie ziemi było kolejnym silnym, które w ostatnich miesiącach nawiedziło ten kraj. Pod koniec sierpnia w prowincjach Kunar, Laghman i Nangarhar wstrząs o magnitudzie 6,0 spowodował śmierć ponad 2,2 tys. osób i zniszczył 7 tys. domów.