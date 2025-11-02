Policja przekazała nowe informacje dotyczące ataku, do którego doszło w sobotę w pociągu jadącym do Londynu. Wiadomo, że dwaj napastnicy to obywatele Wielkiej Brytanii. Nic nie wskazuje na to, by atak miał związek z terroryzmem.

Służby na miejscu ataku / Joe Giddens/Press Association / East News

Dwaj nożownicy zaatakowali wczoraj wieczorem pasażerów pociągu z Doncaster do londyńskiej dzielnicy King’s Cross. Służby zostały wezwane na dworzec w Huntingdon ok. 19:40 czasu lokalnego.

Z najnowszego komunikatu policji dowiadujemy się m.in, że obaj zatrzymani po ataku napastnicy są obywatelami brytyjskimi i urodzili się na terenie Zjednoczonego Królestwa. Jeden ma 32 lata i jest czarnoskóry, a drugi, 35-latek, ma pochodzenie karaibskie. Obaj odpowiedzą za usiłowanie zabójstwa.

Policja informuje, że napastnicy zostali zatrzymani w ciągu 8 minut od pierwszego telefonu na numer alarmowy.

Po ataku do szpitala trafiło w sumie 11 osób. Cztery z nich zostały już wypisane. Stan dwóch osób określany jest jako zagrażający życiu.

Na razie nie wiadomo, co było powodem ataku. Policja informuje, że nic nie wskazuje na to, by miał on związek z terroryzmem.

Król Karol III wydał w oświadczenie, w którym wyraził współczucie wobec osób poszkodowanych w ataku. Podkreślił też swoją wdzięczność dla służb ratunkowych, które szybko zareagowały.