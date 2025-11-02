Rosjanie przypominają o Wagnerze

Grupa Wagnera to rosyjska prywatna firma wojskowa, która zyskała rozgłos po inwazji Rosji na Ukrainę. Do 2023 roku była kontrolowana przez Jewgienija Prigożyna, który zginął w katastrofie lotniczej w sierpniu 2023 roku. Grupa była oskarżana o zbrodnie wojenne w różnych krajach, a jej działania służyły rosyjskim interesom za granicą.

W czerwcu 2023 roku Jewgienij Prigożyn, przywódca Grupy Wagnera, rozpoczął zbrojny marsz na Moskwę. Bunt najemników przeciwko rosyjskim władzom trwał niespełna dobę, ale wywołał poważny kryzys polityczny i postawił pod znakiem zapytania stabilność reżimu Władimira Putina.

Oddziały Grupy Wagnera błyskawicznie zajęły Rostów nad Donem - ważne centrum dowodzenia operacjami wojskowymi na południu Rosji. Następnie kolumna najemników ruszyła w kierunku Moskwy, pokonując setki kilometrów niemal bez oporu ze strony regularnej armii. Władze rosyjskie ogłosiły w kraju stan podwyższonej gotowości, a w stolicy rozpoczęto przygotowania do obrony.

W ciągu kilkunastu godzin sytuacja uległa gwałtownej zmianie. Po negocjacjach z udziałem prezydenta Białorusi Aleksandra Łukaszenki, Prigożyn ogłosił odwrót swoich sił. W zamian za zakończenie marszu, Kreml obiecał amnestię dla uczestników buntu, a sam Prigożyn miał udać się na Białoruś. Przywódca Grupy Wagnera zginął w katastrofie lotniczej pod Moskwą. Okoliczności jego śmierci do dziś budzą wiele pytań.