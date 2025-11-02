Na rzece Narwa, stanowiącej granicę między Estonią a Rosją, zauważono rosyjską łódź straży granicznej z wywieszoną flagą Grupy Wagnera. Estońskie władze zareagowały na incydent z ironią.
W niedzielę, jak informuje estoński serwis ERR na rzece Narwa, która oddziela Estonię od Rosji, zauważono rosyjską łódź straży granicznej z flagą Grupy Wagnera - znanej, prywatnej rosyjskiej organizacji paramilitarnej. Estońskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało w mediach społecznościowych zdjęcia i nagrania z tego zdarzenia, opatrując post ironicznym komentarzem.
"Grupa Wagnera znów ruszyła na Moskwę, czy tym razem zaczyna od Sankt Petersburga? Trudno rzec. Możliwe, że Wagner przejął już rosyjską straż graniczną".