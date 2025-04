Deweloperzy mają zostać zobowiązani do ujawniania cen mieszkań w Internecie - przewiduje projekt ustawy przygotowany przez Polskę 2050. Brak ujawnionej ceny miałby grozić karą. Według zapowiedzi Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej, zmiany mają szansę wejść w życie jeszcze w tym roku. "Możliwość poznania i porównania cen mieszkań, będzie zawsze z korzyścią dla poszukującego" - mówi w rozmowie z Tomaszem Weryńskim w internetowym radiu RMF24 Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości.

Dlaczego deweloperzy niechętnie mówią o cenach?

To dość złożony problem, zakorzeniony w tym, że przewaga popytu nad podażą przez ostatnie lata była duża - mówi Drogomirecki, zauważając, że do niedawna pozycja deweloperów była znacznie silniejsza, niż jest obecnie.

Brak podawanej ceny w ogłoszeniach pozwalał i wciąż pozwala pozyskać klienta, jego dane oraz kontakt. A potem zaoferować mu coś ze swojej oferty, co będzie pasowało do jego oczekiwań, które będzie musiał wyjawić, kontaktując się z deweloperem - wyjaśnia ekspert.

Zakładam, że oferta cenowa zawsze była zbieżna z tym, co deweloper miał w swoim cenniku - stwierdza. Zaznacza jednak, że nieupublicznione ceny upraszczały także konkurencję pomiędzy deweloperami, którzy dzięki temu nie mieli możliwości wzajemnych licytacji.

Zmiany korzystne dla klienta

Nie zakładam złych intencji po stronie deweloperów. Zwłaszcza, że sytuacja na rynku sprzedaży mieszkań bardzo mocno zmieniła się w ciągu ostatniego roku - mówi ekspert, dodając, że deweloperzy będą zapewne mocniej zabiegać o przychylność swoich klientów.

Możliwość poznania i porównania cen mieszkań, będzie zawsze z korzyścią dla poszukującego, gdyż będzie mógł podejmować rozsądne, przemyślane kroki - zauważa.

Ujawniona cena daje większe pole do negocjacji?

Co do zasady cena zawsze jest swego rodzaju zaproszeniem do rokowań, negocjacji. W zależności jak będzie wyglądała sytuacja na rynku, ten margines negocjacyjny będzie większy lub mniejszy - tłumaczy Drogomirecki.

W najbliższym czasie ten margines może być dość spory - dodaje.

Sama jawność cen nie wpłynie jednak na ich poziom. To, ilu będzie klientów i w jakim tempie będą schodzić oferowane przez deweloperów mieszkania, będzie wpływało na to, jak będą kształtować się ceny - wyjaśnia ekspert.

Zapytany, czy obecnie wstrzymałby się ze sprzedażą mieszkania, odpowiada: Sprzedałbym jednak. Próbowałbym osiągnąć najkorzystniejszą możliwą dzisiaj cenę i pozbyć się problemu, bo w najbliższych miesiącach sprzedaż mieszkania raczej nie będzie łatwiejsza niż obecnie - mówi na antenie internetowego radia RMF24 Marcin Drogomirecki, ekspert rynku nieruchomości.